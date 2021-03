Watch Dogs Legion: Online-Modus mit Update 3.2 gestartet, aber nur auf Konsolen

Watch Dogs Legion ist von nun an mit einem Online-Multiplayer ausgestattet. Das gilt vorerst allerdings nur für Konsolen-Spieler von PS4,PS5 sowie Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia. PC-Spieler müssen sich noch gedulden, denn hierfür wurde der Release auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Online-Multiplayer für Watch Dogs Legion

Mit dem neuesten Update 3.2 nimmt Ubisoft unter anderem einige Bugfixes, allgemeine Spielverbesserungen für die Solo-Kampagne und Absturzbehebungen vor. Highlight ist jedoch wohl der lange angekündigte Online-Modus, der damit nun endlich ins Spiel findet.

Downloadgröße der einzelnen Plattformen

PS4: etwa 10GB

PS5: etwa 2,3GB

Xbox Series X/Xbox One: etwa 19GB

Was kann der Online-Modus? Der Multiplayer-Modus hält verschiedene Features parat. Grundsätzlich handelt es sich jedoch um ein Open-World-Koop, bei dem ihr euch mit bis zu drei Freunden in einem 4er-Team zusammenschließen und gemeinsam London erkunden könnt. Dabei habt ihr folgende Beschäftigungsmöglichkeiten:

Teilnahme an Stadtereignissen

Herausforderungen abschließen

Zusätzliche Nebenmissionen

PvP-Modus in der Spiderbot-Arena: Darin kontrollieren vier Spieler ihre Spiderbots in einem Deathmatch.

Statt euch selbst ins Kampfgetümmel zu stürzen, kämpft ihr im Multiplayer mit euren Spiderbots gegen andere Spieler. © Ubisoft

Die erste taktische Operation, die ihr im Vier-Spieler-Koop absolvieren könnt, trägt dabei den Namen Leader of the Pack und besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Story-Missionen. Diese Tactical Op steht durch einige bestehende Bugs jedoch noch nicht zur Verfügung. Dafür soll am 23. März ein weiters Update folgen, das die Mission nachträglich integriert.

Neue Soloplayer-Missionen im Season Pass

Wollt ihr lieber weiter alleine in „Watch Dogs Legion“ losziehen und seid im Besitz des Season Pass könnt ihr außerdem ab sofort auf zwei neue Einzelspieler-Missionen zugreifen: Guardian Protocol und Not in Our Name. Was in den nächsten Monaten sonst noch so ins Spiel finden soll, findet ihr im Post-Launch-Plan:

Watch Dogs Legion: Das ist der Post-Launch-Plan für 2021