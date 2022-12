The Mandalorian 3-Start bekannt!

Disney hat soeben enthüllt, wann The Mandalorian 3 an den Start geht. Die dritte Staffel debütiert am 1. März 2023 exklusiv auf Disney Plus, voraussichtlich mit einer Episode.

So sollten die Insider schließlich recht behalten, die das Datum der neuen Staffel bereits im Vorfeld für das Frühjahr 2023 bestätigt hatten. Disney hat den Starttermin jetzt offiziell über dem offiziellen Star Wars-Twitter-Account bestätigt.

Worum geht es in The Mandalorian Staffel 3?

Zuletzt wurde Mando von seinem Stamm der übrig gebliebenen Mandalorianer verbannt, weil er seinen Helm abgenommen hat und sein Gesicht somit der Außenwelt präsentiert hat. Das verstößt gegen den Kodex und nun kann er wohl nicht mehr auf die Hilfe seiner Verbündeten zählen.

Und nicht nur das: das Dunkelschwert befindet sich mittlerweile in seinem Besitz. Das wiederum macht ihn zur Zielscheibe.

Doch inhaltlich geht es in „The Mandalorian Staffel 3“ wohl primär um Mandalore, den Heimatplaneten der Mandalorianer. Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) erhebt Anspruch auf den Thron und will dem Planeten zur alten Stärke verhelfen. Aber ob ihr das gelingt? Es gibt also noch weitere Gruppierungen von Mandalorianern:

„Und alle haben sie ihre eigenen Regeln“, so Jon Favreau, ausführender Produzent, im Dagobah Dispatch Podcast.

„In The Clone Wars haben wir mit Dave und auch mit der Figur, die ich gesprochen habe, gesehen, dass die Mandalorianer dort sehr unterschiedlich sind. Und so kommen diese verschiedenen Gruppen zusammen und wir werden herausfinden … der Nexuspunkt für all diese Gemeinschaften ist natürlich ihre Heimatwelt, von der sie verbannt wurden, nämlich Mandalore.“

Mando alias Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu alias Baby Yoda spielen dabei eine essenzielle Rolle. Was nur wenig überrascht auf Grund der Tatsache, dass Mando nun das Darksaber hat. Es ist ungemein wichtig für Mandalore und in der Historie des Planeten tief verankert.

Es scheint, als wäre Mandalore der Dreh- und Angelpunkt, der primäre Handlungsstrang, in Staffel 3. Wird es dann überhaupt noch die beliebten Topics-of-the-Week geben? Wo die Reise am Ende von „The Mandalorian Staffel 3“ hinführt, wissen bislang nur Disney und die Verantwortlichen.

Wissenswert: Passend dazu hat LEGO erst kürzlich die Razor Crest vorgestellt, die jetzt ein Teil der prunkvollen Ultimate Collector’s Series wird. Und das Dunkelschwert gibt es mittlerweile für rund 250€ und dauerhaft im Angebot