Alle Schreine in Inneres Hyrule (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)

Es gibt einen ganzen Haufen Schreine in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu finden und die meisten davon stellen euch vor fordernde Herausforderungen, die ganz schön Zeit und Nerven kosten können. So auch die Schreine, die ihr im ersten Gebiet von Hyrule finden könnt: Inneres Hyrule. Wo sich diese Schreine befinden und wie ihr ihre Rätsel löst, erfahrt ihr in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Fundorte aller Schreine in Inneres Hyrule

Kjonnisiu-Schrein

An diesem Schrein kommt ihr höchstwahrscheinlich während der Hauptmission Das schwebende Schloss vorbei. Wenn ihr euch dem Suchtrupp anschließen sollt, nähert euch auf dem Hauptplatz nahe des Brunnens diesem Schrein und stellt euch im Inneren dem Wächterkonstrukt. Übt euch im Kämpfen und der Segen ist euer.

Ishodgun-Schrein

Reist vom Zentralplatz vor Schloss Hyrule aus nach Westen, in Richtung Gustaf-Berg. Nördlich dieses Bergs, nahe des Alten Steinbruchs, steht dieser Schrein auf einem Felsen, den ihr selbst mit niedriger Ausdauer hochklettern könnt. Das Windkraft-Rätsel des Ishodgun-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom lösen.

Zuzuyaj-Schrein

Dieser Schrein liegt im Südwesten von Inneres Hyrule und kann von Anfang an ohne Probleme erreicht werden. Folgt einfach der Straße von Gustaf-Berg nach Süden und ihr werdet südwestlich der Singvogel-Wiesen fündig. Wie ihr das Rätsel im Inneren lösen könnt, verraten wir euch in dem Guide: Im Zuzuyaj-Schrein in Bewegung bleiben: So löst ihr das Rätsel in Zelda Tears of the Kingdom.

Djiosinih-Schrein

Dieser Schrein steht direkt beim Zugang zum Unterreich in Inneres Hyrule. Folgt vom Spähposten aus einfach der Straße nach Süden, auf die Hyrule-Garnisonsruine zu, und ihr kommt automatisch am Djiosinih-Schrein vorbei. Das Formenrätsel im Djiosinih-Schrein lösen – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ojami’o-Schrein

Eine weitere Kampfprobe erwartet euch im Ojami’o-Schrein, der unweit vom Spähposten in Inneres Hyrule gefunden werden kann. Verlasst Hyrule-Stadt Ost einfach nach Osten und folgt der Straße. Nach einer wirklich kurzen Wanderschaft erreicht ihr diesen Schrein, in welchem ihr üben müsst, im Kampf zu werfen.

Zepap-Schrein

Östlich von Schloss Hyrule, im nördlichen Bereich vom Hyrule-Lustgarten, liegt der Zepap-Schrein, der ebenfalls ein kleines Rätsel für euch bereit hält. Ihr erreicht ihn, indem ihr die Fridof-Brücke im Osten von Inneres Hyrule aufsucht und von dort aus nach Norden lauft: So löst ihr die Rätsel des Zepap-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom.