Seit wenigen Tagen ist Tales of Arise, der jüngste Ableger von Bandai Namcos prestigeträchtiger JRPG-Reihe, im Handel erhältlich. Solltet ihr noch immer zögern, ob ihr euch das Spiel holen solltet, möchten wir nachfolgend näher auf den Umfang des Spiels eingehen und euch diesbezüglich einige womöglich noch offene Fragen beantworten.

Tales of Arise: Wie lange beschäftigen euch Story und Nebenmissionen?

Zunächst widmen wir uns der Handlung des Games. Diese entführt euch in bester Serientradition natürlich auf ein großes Abenteuer durch eine riesige Welt. Insgesamt müsst ihr mit euren Helden Alphen, Shionne und ihren Freunden fünf Lords zu Fall bringen, um euren Heimatplaneten zu befreien. Dieses Unterfangen dürfte euch, wenn ihr euch wirklich einzig auf die Story konzentriert, um die 40 Stunden beschäftigen.

Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass einen nicht unerheblichen Teil dieser Zeit die Kämpfe, Zwischensequenzen und teils ausufernden sowie regelmäßig auftretenden Dialoge ausmachen. Wollt ihr zudem wirklich sämtliche Gespräche sehen, viele davon sind in „Tales of Arise“ optional, könnt ihr noch das ein paar Stündchen dazurechnen.

Doch natürlich hat der JRPG-Titel noch einiges abseits seiner epischen Geschichte zu bieten, beispielsweise satte 70 Nebenmissionen, die euch an verschiedenen Ecken der teils recht weitläufigen Areale erwarten. Die meisten dieser Quests dürftet ihr recht fix erledigen können, dennoch könnt ihr mit hiermit wohl nochmal knapp 20 weitere Stunden Spielzeit verbringen, wenn ihr es denn möchtet. Story und Sidequests bringen es also auf gut 60 Stunden.

Shionne und Alphen sind ein schlagkräftiges Team © Bandai Namco Entertainment

Selbst dann muss euer „Tales of Arise“-Abenteuer allerdings noch nicht zwangsweise vorbei sein, denn es gibt noch weitere optionale Dinge, die ihr angehen dürft. Ihr könnt beispielsweise unter die Angler oder Viehzüchter gehen, Eulen suchen, sämtliche Rezepte, Rüstungen und Waffen sammeln oder den optionalen Bossgegnern entgegentreten.

Außerdem könnt ihr eure Charaktere allesamt noch auf Level 100, die derzeitige Obergrenze, bringen und euch auf die Jagd nach sämtlichen Trophäen beziehungsweise Erfolgen begeben. Solltet ihr anschließend noch immer noch genug von eurer abenteuerlichen Reise mit Alphen und seinen Freunden haben, wartet noch das New Game+ auf euch.

Die Spielwelt von „Tales of Arise“ hält allerlei Aufgaben für euch bereit © Bandai Namco Entertainment

Insgesamt könnt ihr also vermutlich bis zu 100 Stunden mit einem vollständigen Spieldurchlauf von „Tales of Arise“ verbringen, was ein mehr als nur ordentlicher Umfang ist. Damit könnt ihr mit JRPG sogar etwas mehr Zeit verbringen als mit einigen Genre-Konkurrenten der letzten Jahre. Bei „Final Fantasy VII Remake“ könnt ihr für 100% Fortschritt und die Platin-Trophäe zwischen 70 und 90 Stunden einplanen, ähnlich verhält es sich bei „Dragon Quest XI“.