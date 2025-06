Stranger Things Staffel 5 – Löst sie endlich die ungelösten Rätsel?

Stranger Things hat die Welt seit seiner Premiere im Jahr 2016 im Sturm erobert und begeistert seitdem Zuschauer weltweit. Die Fans haben sich an die langen Wartezeiten zwischen den Staffeln gewöhnt, doch die Wartezeit auf die fünfte und letzte Staffel war besonders herausfordernd. Da das Ende jetzt in Sicht ist, bereiten sich die Fans darauf vor, die Serie noch einmal zu schauen und sich auf das Finale vorzubereiten. Jede Staffel hat es geschafft, die Spannung zu erhöhen und die Zuschauer zu schockieren, und es besteht kein Zweifel, dass das, was am Ende dieses Jahres kommt, dem folgen wird. Dennoch gibt es in Stranger Things viele Momente, die uns ratlos zurücklassen. Diese Details verhindern, dass die Welt so logisch und zusammenhängend wirkt, wie wir es uns wünschen würden.

Rätsel um Chester

Was geschah mit Chester? Das mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber ernsthaft, was ist mit Chester passiert? Für diejenigen, die sich nicht erinnern, Chester ist der süße weiße Hund der Familie Byer, der zuletzt in Staffel 1 zu sehen war. Wenn er noch da wäre, hätte er sicherlich mit der Familie umziehen müssen und wäre in mindestens einer Szene aufgetaucht, oder?

Es mag nicht das größte Mysterium sein, aber dieser nicht behandelte Faden ist ärgerlich. Hat sich die Familie nicht darum gekümmert, angesichts der Sorgen um Wills Gesundheit? Man würde denken, dass Will nach seiner Rückkehr an seinem Hund fixiert wäre, als Bewältigungsmechanismus. Angesichts dessen, was mit einem anderen Haustier in Staffel 2 passiert ist, ist es vielleicht das Beste, dass Chester nicht geblieben ist. Dennoch beunruhigt die Anwesenheit eines Grabes die Fans, dass genau dies mit Chester passiert sein könnte. Vielleicht sollten wir dankbar sein, dass es nicht auf dem Bildschirm gezeigt wurde.

Gefährlicher Ausflug in das Upside Down

Warum tragen sie keine Schutzanzüge mehr? Wenn eine Sache durch Wills Erfahrung im Upside Down klar wurde, dann dass dieses Gebiet unglaublich toxisch ist. Wills Zeit dort hat bleibende Spuren bei ihm hinterlassen, was sich als ein wiederkehrendes Thema in der Serie herausstellte. Selbst als Will gerettet wurde, geschah dies durch Menschen in Schutzanzügen. Doch mehrere Charaktere sind in das Upside Down ohne Schutz gegangen, sogar in der ersten Staffel.

Beispielsweise fiel Nancy in Staffel 1 in das Upside Down und kehrte in Staffel 4 dorthin zurück. Nancy, Dustin, Eddie, Robin und Steve waren eine ganze Weile ohne Schutzkleidung im Upside Down gefangen. Dennoch zeigten sie keine offensichtlichen Anzeichen von Krankheit oder negativen Auswirkungen. Vielleicht wartet die letzte Staffel mit einer großen Enthüllung darüber auf, aber es fühlt sich unwahrscheinlich an. Wahrscheinlich ist dies einer dieser Film-Magie-Momente, in denen die Szenen ohne Masken besser aussahen.

Ellens Sprachentwicklung

Warum regredierte Elevens Sprachfähigkeit? Eleven ist ein unglaublich kluges Mädchen, und das ist unbestreitbar. Vor Beginn der ersten Staffel arbeitete sie bereits an einem Fluchtplan aus einer der sichersten Einrichtungen der Gegend. Dennoch wurde sie zu Beginn von Stranger Things als junges Kind eingeführt, das kaum sprechen konnte. Es hinterließ den Eindruck, dass dies mehr als nur Trauma war, da es so aussah, als hätte Eleven nicht viel sprechen dürfen.

Doch Rückblenden in der Serie zeigen eine Version von Eleven, die fähig ist, komplette Gespräche mit Dr. Brenner zu führen. Sicherlich sind es keine unglaublich komplexen wissenschaftlichen Gespräche, aber sie kann sich behaupten. Diese Rückblenden zeigen ein Kind, das Sätze formulieren kann, sodass die Regression in Staffel 1 verwirrend ist.

Dr. Brenners unerklärliches Überleben

Wie überlebte Dr. Brenner den Angriff? Dr. Brenner ist der wahnsinnige Kopf hinter all dem, was in Hawkins schiefgelaufen ist, von Experimenten an Kindern bis zur Öffnung des Tors zum Upside Down. Alles kann auf ihn zurückgeführt werden. Es ergab einen karmischen Sinn, dass er das Ende der ersten Staffel nicht überlebte. Er sah die Ergebnisse dessen, was er geschaffen hatte, oder so wurden wir glauben gemacht.

Die Serie bewies schnell, dass diese Annahme falsch war, indem sie zeigte, dass Dr. Brenner irgendwie den Angriff des Demogorgons überlebte. Es ist schwer zu glauben, dass ein verletzter und unbewaffneter Mann den Demogorgon überleben könnte. Während es plausibel ist, dass Dr. Brenner mehr über die Demogorgons wusste als die meisten, ließ er nie Hinweise darauf fallen. Sein Überleben fügte späteren Teilen der Geschichte hinzu, ließ ihn aber auch wie einen unzerstörbaren Superschurken erscheinen.

Will und die gefälschte Leiche

Wie reagierte die Stadt auf Wills Rückkehr? Es gibt viele Fragen zu Will und der gefälschten Leiche aus Staffel 1. Zum einen scheint die gefälschte Leiche niemanden getäuscht zu haben, da Joyce sofort wusste, dass es nicht ihr Sohn war. Daher plante das Labor offenbar, die Autopsie auf irgendeine Weise zu fälschen. Das ist nahe genug an der Plausibilität, dass wir es durchgehen lassen könnten, wäre das alles gewesen.

Natürlich wurde die Entdeckung von Wills „Leiche“ der Stadt bekannt gegeben, sodass er, als der echte Will gefunden wurde, den Spitznamen „Zombie Boy“ bekam. Abgesehen von den schrecklichen Namen, hat sich niemand über diese Leiche gewundert? Im besten Fall bedeutet es, dass jemand absichtlich den Tod eines Jungen vorgetäuscht hat. Im schlimmsten Fall deutet es darauf hin, dass es ein nicht identifiziertes totes Kind gibt, das vermutlich nie als vermisst gemeldet wurde.

Schicksal der Nebencharaktere

Warum sterben so viele großartige Nebencharaktere? Stranger Things hat die erstaunliche Fähigkeit, in jeder Staffel neue Charaktere einzuführen und die Fans in sie verlieben zu lassen. Leider enden diejenigen, die wir am meisten lieben, oft tot, besonders wenn sie nicht zur Originalbesetzung gehörten. Die Liste der Toten beginnt mit Barbara in Staffel 1 und geht weiter mit Bob in Staffel 2, obwohl sein Tod gegen Ende geschah, was ihm mehr Bildschirmzeit gab als der armen Barb.

Alexei und Billy starben in Staffel 3, und der vielgeliebte Charakter Eddie Munson starb am Ende von Staffel 4. Kurz gesagt, es gibt ein Muster in den Toden in Stranger Things. Während die Hauptcharaktere traumatische und permanente Verletzungen erleiden können, sterben sie möglicherweise nicht unbedingt. Bislang hat es so ausgesehen, als würden wichtige Charaktere sterben, wie im Fall von Hopper.

Dustins Haustierwahl

Warum dachte Dustin, eine Demo-Dog sei ein gutes Haustier? Dustin hat sich als einer der treuesten Freunde in seiner Gruppe erwiesen, der den anderen beisteht, selbst als es schien, dass die Dinge auseinanderbrechen könnten. Er ist auch nicht dumm, weshalb es so verwirrend war, dass Dustin sich entschloss, Dart, den Demo-Dog, während der Ereignisse von Staffel 2 zu adoptieren. Während er vielleicht nicht sofort erkennen konnte, was das seltsame Kreatur war, sollte seine begrenzte Erfahrung mit dem Upside Down ihm gesagt haben, dass dies gefährlich ist.

Leider bleibt Dustin bei Dart, selbst nachdem die Gruppe seine Verbindung zum Upside Down entdeckt hat. Aus irgendeinem Grund weigert sich dieser loyale Freund, auf Will zu hören, als ihm gesagt wird, dass dieses Ding gefährlich ist. Dies führt direkt zu einem der schlimmsten Tiersterben auf dem Bildschirm seit langem.

Stranger Things ist auf Netflix verfügbar. Was haltet ihr von den ungelösten Mysterien in Stranger Things? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren!