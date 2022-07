Stranger Things: Ist Will wirklich in Mike verliebt?

Schon seit einigen Staffeln hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Will Byers in seinen besten Freund Mike Wheeler verliebt sei. In der vierten Staffel von Stranger Things werden die Hinweise doch etwas konkreter.

Die ersten Hinweise in früheren Stranger Things-Staffeln

Bereits in Staffel 1 sagte Wills Mutter Joyce, dass sein Vater ihn als „queer“ bezeichnet hat. Dies kann zum einen „seltsam“ bedeuten, doch gilt queer auch als gängige Bezeichnung für alles, was nicht der Heteronormativität entspricht.

Ein weiterer Hinweis wurde uns in Staffel 3 geliefert, als Mike im Streit zu Will sagte: „Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst.“

Stranger Things 4: Will wird emotional

In Stranger Things 4 wird es schließlich immer konkreter. In der ersten Folge sollen Will und Eleven in einem Schulprojekt ihre Helden vorstellen. Während Eleven ein Diorama von Hopper und ihrem Haus in Hawkins präsentiert, widmet sich Will einem Pionier der Computertechnologie: Alan Turing. Dieser wurde 1952 wegen seiner Homosexualität zu einer chemischen Kastration verurteilt und beging anschließend Suizid.

Stranger Things: Spekulationen über Monster in Staffel 5

Im Verlauf der vierten Staffel wirft Will Mike immer wieder Blicke zu, die eigentlich Bände sprechen. Schließlich gesteht Mike, dass er Angst habe, El könne ihn verlassen. Daraufhin redet Will seinem Freund Mut zu:

„Sie ist einfach anders als andere Menschen und wenn du anders bist, fühlst du dich manchmal wie ein Fehler. Aber du hast ihr das Gefühl gegeben, dass sie überhaupt kein Fehler ist. Als wäre sie besser, weil sie anders ist.“

Hierbei wird an einigen Stellen deutlich, dass Will nicht nur über Elfi spricht. Vielmehr nutzt er sie als eine Metapher, dass auch er „anders“ ist.

Über dieses Anderssein spricht Will später auch mit seinem Bruder Jonathan, der die emotionalen Worte an Mike mitgehört und die darauffolgende Reaktion Wills (er dreht sich weg, zittert und unterdrückt ein Schluchzen) im Rückspiegel beobachtet hat.

Wills emotionale Reaktion nach dem Gespräch mit Mike © Netflix

Bisher hat sich noch niemand konkret zu diesen Vermutungen geäußert. Auch dass Will eigentlich in Eleven verliebt sei, gehört zu diesen Theorien. Einzig Hopper-Darsteller David Harbour antwortete in einem Video der Instagram-Seite von Netflix Mexiko auf diese Frage nicht ganz so schwammig:

„Wenn ihr die Serie gesehen habt, solltet ihr wissen, dass Will nicht an El interessiert ist. Er ist an jemand anderem aus der Gruppe interessiert.“

Zwar ist hiermit weder etwas bestätigt, noch dementiert. Aber mal ganz ehrlich: Eigentlich tut die Sexualität eines Menschen doch auch nichts zur Sache. Ob es für den Handlungsverlauf der Netflix–Serie wichtig sein könnte? Wir werden sehen…