Stranger Things: Die überraschendsten Fehler, die du im Kult-Hit übersehen hast

Stranger Things hat sich seit seiner Premiere zu einer der bekanntesten Serien auf Netflix entwickelt. Mit einer fesselnden Handlung und komplexen Charakteren ziehen die Duffer Brothers die Zuschauer in ihren Bann. Doch auch die beste Produktion ist nicht frei von Fehlern. Einige davon sind so subtil, dass sie erst auf den zweiten Blick auffallen. Andere sind so offensichtlich, dass sie einem direkt ins Auge springen. Hier sind die bemerkenswertesten Fehler in Stranger Things, die dir vielleicht entgangen sind.

Dungeons & Dragons: Ein kleiner Fehler mit großer Wirkung

Was stimmt nicht mit dem D&D-Wurf in Stranger Things? In der allerersten Episode der ersten Staffel spielt Dungeons & Dragons eine zentrale Rolle. Die Jungs müssen eine 13 würfeln, um den Demogorgon mit dem „Feuerball“-Zauber zu treffen. Doch für D&D-Kenner ist klar: Der „Feuerball“-Zauber trifft automatisch, und die Würfel entscheiden nur über den Schaden. Die gleiche „13 zum Treffen“-Regel taucht im Finale der Staffel erneut auf. Ein Fehler, der vor allem langjährigen D&D-Spielern ins Auge fällt.

Die mysteriöse Rückkehr der Schrotflinte

Was ist mit Wills Schrotflinte passiert? In der ersten Episode der ersten Staffel passiert ein weiterer Fehler. Will greift in der Garage nach einer Schrotflinte, um sich gegen den Demogorgon zu verteidigen. Doch nachdem er verschwindet, ist die Schrotflinte plötzlich wieder an ihrem Platz an der Wand. Niemand hat sie zurückgelegt, was die Szene unlogisch erscheinen lässt.

Nancys unendliche Munition

Wie viele Schüsse kann Nancys Revolver wirklich abgeben? In der achten Episode der ersten Staffel steht Nancy dem Demogorgon gegenüber und feuert mit einem Revolver. Die Waffe gibt jedoch mehr Schüsse ab, als sie sollte – mindestens acht, obwohl sie nur sechs Kugeln fasst. Ein klarer Logikfehler, der die Spannung der Szene schmälert.

Die sich verändernde Aufnahme von Wills Gespräch

Warum ändert sich Wills Dialog auf dem Band? In der zweiten Staffel, Episode eins, beschreibt Will sein Gefühl während einer Vision als „Gefroren“. Doch als Dr. Owens in Episode zwei die Aufnahme abspielt, hat sich der Dialog verändert. Ein kleiner, aber auffälliger Fehler, der die Kontinuität stört.

Technische Patzer: Reflektionen und Mikrofone

Welche technischen Fehler sind in Stranger Things zu sehen? In Episode vier der dritten Staffel spiegelt sich ein Mikrofon im Fenster eines Polizeifahrzeugs. In Episode fünf der gleichen Staffel ist die Filmcrew in den Krankenhauslichtern zu sehen. Diese Fehler lenken von der ansonsten fesselnden Handlung ab.

Ein unmöglicher Radio-Duett

Wie kann das Radio-Duett von Dustin und Suzie funktionieren? Der Höhepunkt der dritten Staffel ist das Radio-Duett zwischen Dustin und Suzie. Doch auf den benutzten Kanälen kann immer nur eine Person senden. In der Realität würde ihre Übertragung als chaotischer Klangbrei enden.

Obwohl solche Fehler in der Produktion passieren können, beeinträchtigen sie nicht die Gesamtqualität von Stranger Things. Die Serie bleibt ein Meisterwerk und lädt immer wieder zum Rewatchen ein. Welche Fehler sind dir beim Schauen der Serie aufgefallen? Teile deine Entdeckungen gerne in den Kommentaren!