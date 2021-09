Nachdem die Walt Disney Studios Lucasfilm übernommen haben, hat der Konzern mit der Maus stolz verkündet, dass es noch eine Vielzahl an Serien und Filmen zu dem überaus beliebten Star Wars-Franchise geben wird. Gesagt, getan. In den letzten Monaten wurden nämlich so allerlei Projekte angekündigt und eines davon hört auf den Namen Star Wars: Visions.

Was es mit dieser Produktion auf sich hat, worum es in der Geschichte gehen wird, wann und wo ihr „Star Wars: Visions“ sehen könnt und warum ihr euch überhaupt darauf freuen solltet, erfahrt ihr in dieser kurzen Übersicht.

Star Wars: Visions – Kurzfilm-Episoden im Anime-Stil

Ob ihr es glaubt oder nicht, doch bei „Star Wars: Visions“ handelt es sich tatsächlich um eine Sammlung aus neun Kurzfilmen, die von verschiedenen bekannten und teilweise sogar berühmten japanischen Anime-Studios produziert wurden. Obwohl die neue Show Teil des fiktiven Sternen-Franchise ist, gehören die Episoden nicht unbedingt zum offiziellen Star-Wars-Kanon.

„Star Wars: Visions“ ist keine reguläre Serie, sondern eine Sammlung von neun unabhängig voneinander existierenden Kurzfilmen. Jede Episode wurde von einem anderen namhaften Anime-Studio produziert und erzählt eine komplett neue, bisher völlig unbekannte Geschichte.

Als Mitwirkende sind an diesem Projekt unter anderen Kathleen Kennedy, Jacqui Lopez, Josh Rimes und James Waugh beteiligt. Als Co-Executive Producer fungieren Justin Leach sowie Kanako Shirasaki. Letzterer ist Insidern in erster Linie als Produzent des Anime-Studios Qubic Pictures ein Begriff.

Star Wars: Visions – Veröffentlichung und Trailer

Da die neue Show von Disney in Auftrag gegeben wurde, war es eigentlich schon abzusehen, doch mittlerweile ist es offiziell bestätigt worden: „Star Wars: Visions“ erscheint exklusiv auf dem Video-on-Demand-Sender Disney+, was im Klartext bedeutet, dass ihr ein Abonnement bei dem Streamingdienst benötigt, um die Episoden anschauen zu können.

Zum Release: Im Gegensatz zu der bisherigen Veröffentlichungsstrategie von Disney, die vorsieht, dass Episoden im Abstand von einer Woche erscheinen, wird diese Serie auf einen Schlag veröffentlicht werden. Was bedeutet, dass ihr alle neun Episoden ab dem 22. September 2021 streamen könnt. Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.

Star Wars: Visions – Episoden und Synchronsprecher*innen

Insgesamt wird die Produktion neun Episoden umfassen, in welchen die unterschiedlichsten Figuren auftauchen. Sowohl die dort dargestellten Charaktere als auch die Synchronsprecher*innen sind teilweise Newcomer und teilweise alte Hasen im „Star Wars“-Universum. Darunter sind auch bekannte Größen wie Lucy Liu, Joseph Gordon-Levitt, Neil Patrick Harris und Alison Brie.

Folgend findet ihr eine Liste mit allen Episoden, ihrem Regisseur und den Synchronsprechern*innen. Während die Namen der englischen und der japanischen Synchronsprecher*innen bereits seit geraumer Zeit bekannt gegeben wurden, ist der Cast der deutschen Synchronsprecher*innen noch immer unbekannt.

Das Duell/The Duel (Dyueru)

Regisseur : Takanobu Mizuno

: Takanobu Mizuno Studio : Kamikaze Douga

: Kamikaze Douga Englische Synchronsprecher*innen : Brian Tee (Ronin), Lucy Liu (Banditenführer), Jaden Waldman (Dorfchef)

: Brian Tee (Ronin), Lucy Liu (Banditenführer), Jaden Waldman (Dorfchef) Japanische Synchronsprecher*innen: Masaki Terasoma (Ronin), Akeno Watanabe (Banditenführer), Yūko Sanpei (Dorfchef)

Lop and Ochho (Norausa Roppu to Hio)

Regisseur : Yuki Igarashi

: Yuki Igarashi Studio : Geno Studio

: Geno Studio Englische Synchronsprecher*innen : Anna Cathcart (Lop), Hiromi Dames (Ocho), Paul Nakauchi (Yasaburo), Kyle McCarley (Kaiserlicher Offizier)

: Anna Cathcart (Lop), Hiromi Dames (Ocho), Paul Nakauchi (Yasaburo), Kyle McCarley (Kaiserlicher Offizier) Japanische Synchronsprecher*innen: Seiran Kobayashi (Lop), Risa Shimizu (Ocho), Tadahisa Fujimura (Yasaburo), Taisuke Nakano (Kaiserlicher Offizier)

Tatooine Rhapsody (Tatuin Rapusodi)

Regisseur : Taku Kimura

: Taku Kimura Studio : Studio Colorido

: Studio Colorido Englische Synchronsprecher*innen : Joseph Gordon-Levitt (Jay), Bobby Moynihan (Geezer), Temuera Morrison (BobaFett), Shelby Young (K-344), Marc Thompson (Lan)

: Joseph Gordon-Levitt (Jay), Bobby Moynihan (Geezer), Temuera Morrison (BobaFett), Shelby Young (K-344), Marc Thompson (Lan) Japanische Synchronsprecher*innen: Hiroyuki Yoshino (Jay), Kōusuke Gotō (Geezer), Akio Kaneda (Boba Fett), Masayo Fujita (K-344), Anri Katsu (Lan)

Die Zwillinge/The Twins (Tsuinzu)

Regisseur : Hiroyuki Imaishi

: Hiroyuki Imaishi Studio : Studio Trigger

: Studio Trigger Englische Synchronsprecher*innen : Neil Patrick Harris (Karre), Alison Brie (Am), Jonathan Lipow (B-20N)

: Neil Patrick Harris (Karre), Alison Brie (Am), Jonathan Lipow (B-20N) Japanische Synchronsprecher*innen: Junya Enoki (Karre), Ryoko Shiraishi (Am), Tokuyoshi Kawashima (B-20N)

Der Älteste/The Elder (Eruda)

Regisseur : Masahiko Otsuka

: Masahiko Otsuka Studio : Studio Trigger

: Studio Trigger Englische Synchronsprecher*innen : David Harbour (Tajin), Jordan Fisher (Dan), James Hong (Der Älteste)

: David Harbour (Tajin), Jordan Fisher (Dan), James Hong (Der Älteste) Japanische Synchronsprecher*innen: Takaya Hashi (Tajin), Kenichi Ogata (Der Älteste), Yuichi Nakamura (Dan)

Die Braut des Dorfes/The Village Bride (Mura no Hanayome)

Regisseur : Hitoshi Haga

: Hitoshi Haga Studio : Kinema Citrus

: Kinema Citrus Englische Synchronsprecher*innen : Karen Fukuhara (F), Nichole Sakura (Haru), Christopher Sean (Asu), Cary-Hiroyuki Tagawa (Valco), Andrew Kishino (Izuma), Stephanie Sheh (Saku)

: Karen Fukuhara (F), Nichole Sakura (Haru), Christopher Sean (Asu), Cary-Hiroyuki Tagawa (Valco), Andrew Kishino (Izuma), Stephanie Sheh (Saku) Japanische Synchronsprecher*innen: Asami Seto (F), Megumi Han (Haru), Yūma Uchida (Asu), Takaya Kamikawa (Vaan), Yoshimitsu Shimoyama (Izuma), Mariya Ise (Saku)

Akakiri

Regisseurin : Eunyoung Choi

: Eunyoung Choi Studio : Science SARU

: Science SARU Englische Synchronsprecher*innen : Henry Golding (Tsubaki), Jamie Chung (Misa), George Takei (Senshuu), Keone Young (Kamahachi), Lorraine Toussaint (Masago)

: Henry Golding (Tsubaki), Jamie Chung (Misa), George Takei (Senshuu), Keone Young (Kamahachi), Lorraine Toussaint (Masago) Japanische Synchronsprecher*innen: Yū Miyazaki (Tsubaki), Lynn (Misa), Chō (Senshuu), Wataru Takagi (Kamahachi),Yukari Nozawa (Masago)

T0-B1

Regisseur : Abel Gongora

: Abel Gongora Studio : Science SARU

: Science SARU Englische Synchronsprecher*innen : Jaden Waldman (T0-B1), Kyle Chandler (Mitaka)

: Jaden Waldman (T0-B1), Kyle Chandler (Mitaka) Japanische Synchronsprecher*innen: Masako Nozawa (T0-B1), Tsutomu Isobe (Mitaka)

Der neunte Jedi/The Ninth Jedi (Kyuninme no Jedai)

Regisseur : Kenji Kamiyama

: Kenji Kamiyama Studio : Production I.G

: Production I.G Englische Synchronsprecher*innen : Kimiko Glenn (Kara), Andrew Kishino (Juro), Simu Liu (Zhima), Masi Oka (Ethan), Greg Chun (Roden), Neil Kaplan (Erzähler), Michael Sinterniklaas (Hen Jin)

: Kimiko Glenn (Kara), Andrew Kishino (Juro), Simu Liu (Zhima), Masi Oka (Ethan), Greg Chun (Roden), Neil Kaplan (Erzähler), Michael Sinterniklaas (Hen Jin) Japanische Synchronsprecher*innen: Chinatsu Akasaki (Kara), Tetsuo Kanao (Juro), Shin-ichiro Miki (Zhima), Hiromu Mineta (Ethan), Kazuya Nakai (Roden), Akio Ōtsuka, (Erzähler), Daisuke Hirakawa (Hen Jin)

Star Wars: Visions – Zusätzliches Material

Wer bereits jetzt kaum genug von dieser Art Star Wars haben kann, freut sich vielleicht zu hören, dass bereits am 12. Oktober 2021 in den USA der Roman Star Wars Visionen: Ronin von Emma Mieko Candon erscheinen wird. Das Werk dient als Auftakt zur Serie und knüpft eine Verbindung zu einem der Kurzfilme. Der Roman wird jedoch keine Adaption der Serie sein und der Veröffentlichungstermin für Deutschland ist bisher unbekannt.

©Lucasfilm/Walt Disney Studios

Star Wars: Visions – Unsere Kritik

Wir hatten bereits das Vergnügen, uns die neun Episoden von „Star Wars: Visions“ anzusehen und ihr findet hier entsprechend schon bald eine kurze Kritik von uns. Leider ist aktuell noch ein Embargo bis zum 21. September 2021 aktiv, weswegen wir euch nicht mehr verraten dürfen. Sobald es aber soweit ist, lassen wir euch wissen, ob sich ein Blick in die neue Show lohnt.