Alle Essenzen auf Jedha und wo ihr diese in Star Wars Jedi Survivor finden könnt (Lösung)

Je nach eingestelltem Schwierigkeitsgrad kann das Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor extrem schwer sein. Da freut man sich natürlich über jedes Power-Up das man in die Finger bekommt. In diesem Spiel kommen solche Stärkungen in Form von Essenzen, die ihr überall finden könnt. Auch auf dem Planeten Jedha, wie wir euch in diesem Guide beweisen werden.

Alle Essenzen in: Alte Ruinen – Klostermauern (02/02)

Eure Erkundungstour des Planeten Jedha beginnt in dem Gebiet Alte Ruinen, wozu auch die Klostermauern gehören. Hier könnt ihr insgesamt zwei Essenzen finden, die euch dauerhaft stärker und Star Wars Jedi Survivor damit etwas leichter machen. Wo genau und wie ihr diese Power-Ups erreichen könnt, erfahrt ihr in der nachfolgenden Auflistung.

Fähigkeitenpunkt #1

Fundort: Von der Werkbank in den Ruinen aus geht es nach Norden, auf die großen Steinsäulen in der Wüste zu. Wie ihr seht, könnt ihr an den Steinsäulen einen Wandlauf vollführen, jedoch stehen sie zu weit auseinander, um sie mit einem einfachen Doppelsprung zu erreichen. Kommt wieder, wenn ihr gelernt habt, den Macht-Sprint zu nutzen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Fähigkeitenpunkt #2

Fundort: Ebenfalls erst zu erreichen, nachdem ihr den Macht-Sprint freigeschaltet habt. Springt vom Fundort der ersten Essenz aus via Wandlauf auf die Säule rauf und von dort aus von Säule zu Säule links um die Wand herum, bis ihr den Wehrgang erreicht habt. Dort könnt ihr euch in ein Loch fallen lassen, wo ihr sowohl diese Essenz als auch eine Schriftrolle findet.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Essenzen in: Alte Ruinen – Hallen von Ranvell

Wie, die Essenzen in den Klostermauern reichen euch noch nicht? Ihr wollt noch stärker werden? Kein Problem, denn auch in dem angrenzenden Gebiet Hallen von Ranvell, welches ebenfalls zu Alte Ruinen gehört, gibt es zwei solcher Sammelgegenstände. Wo diese sich befinden und was ihr tun müsst, um sie zu erreichen, könnt ihr in der nachfolgenden Liste nachlesen.

Fähigkeitenpunkt

Fundort: Vom Meditationspunkt Hallen von Ranvell aus geht es zu einem nahen Vorsprung, wo unterhalb einige Sturmtruppen Wache schieben. Springt runter, ignoriert die Gegner und lauft lieber links an der Wand entlang, um auf die andere Seite zu gelangen. Dort bahnt ihr euch mit mehreren Doppelsprüngen einen Weg nach oben und entdeckt so diese Essenz der Macht.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Machtessenz

Fundort: Beim Datenbank-Eintrag Brandspuren zu finden. Dort, wo ihr auf die Hartschalen getroffen seid, auf halben Weg die Rampe runter, befindet sich eine Ausbuchtung, die ihr mit einem einfachen Doppelsprung erreichen könnt.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Essenzen in: Ceres Basis – Das Archiv

Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gibt es in Ceres Basis nicht so viel zu entdecken wie in anderen Regionen auf Jedha, doch hier und dort hat sich dennoch das eine oder auch andere Collectable versteckt. Zwei weitere Essenzen warten in dem großen Raum namens Das Archiv darauf, von euch in Star Wars Jedi Survivor entdeckt zu werden.

Machtessenz

Fundort: Diese Essenz könnt ihr erst erreichen, nachdem ihr einen gewissen Fortschritt in der Story erreicht habt. Sobald das Versteck leer steht, befindet sich an der Decke des Archivs eine Drohne, an welche ihr euch via Greifhaken schwingen könnt, um die oberste Ebene des Höhlenraums erreichen zu können. Oben angekommen könnt ihr sofort das Glitzern der Essenz ausmachen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Fähigkeiten-Punkt

Fundort: Kann erst erreicht werden, nachdem ihr die letzte Haupt-Quest auf Jedha absolviert habt. Verlasst das Archiv nicht in Richtung Hangar, sondern in Richtung Trockene Ebene. In dem Raum mit der Händlerin befindet sich eine Drohne an der Decke, zu welcher ihr euch via Greifhaken schwingen könnt. So erreicht ihr die höchste Ebene des Raums und damit diese Essenz.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

(…) Liebe Leser*innen: Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.