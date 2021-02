Star Wars Hunters für die Nintendo Switch, iOS und Android erscheint 2021

Während der Nintendo Direct vom 17. Februar 2021 wurde „Star Wars: Hunters“ angekündigt – ein ganz neues „Star Wars“-Spiel für die Nintendo Switch und mobile Endgeräte.

Es ist ein Third-Person-Shooter, der auf Squads und Arena-Fights setzt. Es ist also ein kompetitiver Arena-Shooter mit neuen „Star Wars“-Charakteren, während bekannte Schauplätze zu sehen sein werden.

Ob und was wir am Ende davon erwarten dürfen, ist noch relativ offen. Gameplay gibt es noch nicht. Auf den ersten Blick wirkt es recht unspektakulär. Schaut euch am besten den Announcement-Trailer an:

Insbesondere die Klausel Free-2-Play und die gezeigten Hologramme sowie der Teaser als Ganzes lassen nicht gerade auf ein vielversprechenden „Star Wars“-Spiel schließen. Dass der Titel für mobile Endgeräte erscheint, lässt die Erwartungen weiter schrumpfen.

Das Spiel wird von Lucasfilm Games und Zynga produziert. Die Verantwortlichen beschreiben es als „schnell und optisch umwerfend“.

Lucasfilm schreibt via offizielle Kanäle:

„Der Galaktische Bürgerkrieg ist vorbei und tief im Outer Rim der Galaxie kommt eine neue Riege an Star Wars-Charakteren zusammen, die in einer galaktischen Arena gegeneinander antritt.“

Douglas Reilly, der Vice President von Lucasfilm Games, meint außerdem, dass es anders sei als alles, was sie bisher gemacht hätten.

„Star Wars: Hunters“ erscheint irgendwann in 2021 für Nintendo Switch, iOS und Android.