Star Wars: Erste Details zum neuen Open-World-Titel enthüllt

Bekennender Film- und Serien-Junkie. Gedanklich gerne in diversen Fantasiewelten unterweges. Süchtig nach allem, was magisch scheint. Begeisterte Gaming-Zuschauerin, inklusive klugen Sprüchen. Allen voran: Vollblut-Schreiberling und Hundemama.

Von offizieller Seite heißt es bislang lediglich: „Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen.“ Vielleicht gibt das Ubisoft Forward-Event mehr Aufschluss über den tatsächlichen Entwicklungsstand und einem finalen Titel. Der Live-Stream findet am am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit statt.

So befindet sich gegenwärtig ein Open-World-Titel bei Ubisoft Massive in der Entwicklung, der unter dem Namen „Project Helix“ läuft. Die Leitung des Projekts hat Creative Director Julian Gerighty , der zueltzt für The Division -Reihe verantwortlich war.

