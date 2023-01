„No Mans Skywalker?“ Ubisoft neues Star Wars-Game soll gewaltige Ausmaße haben

The Sky is the limit. 2021 kündigte Ubisoft bereits ein Open-World-Game für das „Star Wars“-Universum an, dass alles, was man bis dahin im Genre erlebt hat, in den Schatten stellen soll. Mit einem Fokus auf einer starken Geschichte und lebhaften Charakteren.

Seitdem wurde es still um die weit weit entfernte Galaxis. Ubisofts Creative Director Julian Gerighty twitterte jetzt Anfang des Jahres, dass wir uns auf Großes freuen können. Wir berichten euch, was wir bisher wissen.

#MassiveStarWars

Massive Entertainment hat die Ehre am neuen Open-World-Projekt zu arbeiten. Das Entwicklerstudio aus Schweden hatte bereits an Tom Clancy’s The Divison II gearbeitet und arbeitet zur Zeit an Avatar: Frontiers of Pandora.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Inhalt von Twitter immer anzeigen

Die schwedischen Entwickler sind also gewöhnt an großen IPs zu arbeiten. Gerade mit dem Erfolg von Avatar 2 im Kino könnte auch ihr Spiel zur Welt von Pandora große Kreise ziehen.

Da sie mit „Frontiers of Pandora“ noch alle Hände voll zu tun haben, wird der Release des neuen „Star Wars“-Adventure jedoch noch etwas auf sich warten lassen. Julian Gerighty ist aber jetzt schon Feuer und Flamme.

„Wir wollen es zu einem einzigartigen Spiel der Saga machen, mit einer fesselnden Geschichte und einer Reihe von Charakteren, zu denen die Spieler eine Beziehung aufbauen und mit denen sie sich identifizieren können. Wir wollen das nehmen, was an Star Wars vertraut ist und nachhallt, und die Geschichten von neuen Charakteren erzählen, die ihre eigenen Motivationen und Einsätze haben.“ Julian Gerighty

Was wir bereits wissen:

Ähnlich wie bei „No Mans Sky“ sollen wir auch im neuen „Star Wars“-Abenteuer eine reichhaltige Weltraumkarte voller erkundbarer Welten zur Verfügung haben. Ein Universum, in dem wir mit unserem Schiff durch verschiedenen Systeme hin und her springen können.

Im Kern dieser Spielewelt soll eine tiefgehende, umfangreiche Story und ein Hauptcharakter auf uns warten, dessen Aussehen und Weg durch die Galaxie wir frei bestimmen können. Genau wie bei Avatar soll auch bei Star Wars die neue Snowdrop-Technologie genutzt werden, von der schon James Cameron schwärmte.

Das klingt alles erstmal sehr gut…

Genug Story, Charaktere, Waffen und Schauplätze zur Inspiration bietet das „Star Wars“-Franchise zu Genüge. Aber der Name allein macht nicht das Spiel. Zahlreiche Welten wollen auch mit bedeutsamen Inhalten und Tätigkeiten gefüllt werden.

Bleibt abzuwarten, ob Massive Entertainment es schaffen den Hyperantrieb funktionsfähig und auf Kurs zu halten. Wir hoffen jedenfalls, dass die Tweet-Freudigkeit von Gerighty bedeutet, dass wir bald noch mehr Details zum großen „Star Wars“-Projekt erfahren.