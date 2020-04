An wohl keinem besseren Tag könnte Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers auf Disney Plus erscheinen als am internationalen Star Wars Day. Genau deshalb findet der 9. Teil der epischen Saga schon in wenigen Tagen seinen Weg auf die neue Streaming-Plattform – und damit unmittelbar nach dem physischen Release des Films für DVD und Blu-ray.

Die komplette Skywalker-Saga auf Disney Plus

Am epischen 4. Mai 2020, den meisten unter dem malerisch klingenden Namen May the 4h bekannt, findet auch die 9. Episode der Skywalker-Saga auf Disney Plus. Zu diesem Anlass wurde zudem ein Trailer veröffentlicht, der noch einmal auf die gesamte Geschichte zurückblickt:

The complete Skywalker Saga, all in one place. Start streaming all 9 films, including Star Wars: The Rise of Skywalker, on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iBpIiwY18U — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

Erst vor wenigen Tagen wurde das gesamte neue Programm, das im Mai in Disney+ einzieht, bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt war Der Aufstieg Skywalkers noch nicht mit von der Partie. Hierbei wurde allerdings bereits bekannt, dass uns unter anderem das Finale der ersten Staffel The Mandalorian erwartet.

Generell scheint der Mai 2020 somit ganz im Zeichen von Star Wars zu stehen. Denn neben der fehlenden Mandalorianer-Folge kommt die Animationsserie „Star Wars Resistance“ hinzu sowie das Serienfinale von Clone Wars. Das gesamte Programm findet ihr hier:

Disney Plus: Diese neuen Inhalte gibt es im Mai 2020

Was ist der Star Wars Day?

Für alle, die sich nun fragen, was es mit dem 4. Mai überhaupt auf sich hat und warum ausgerechnet an diesem Tag der inoffizielle Star Wars Day zelebriert wird, hier die Auflösung: Aufgrund des lautmalerischen Gleichklangs des Datums mit dem ikonischen Jedi-Ausdruck „May the force be with you“, zu deutsch: „Möge die Macht mit dir sein“, passt dieser Tag wohl so gut wie kein anderer zu dem Sternenkrieg-Franchise.

Deshalb feiern am 4. Mai zahlreiche Fans der von George Lucas geschaffenen Welt die berühmte Science Fiction-Kultreihe mit passenden Cosplays, Film-Marathonen, Merchandise-Käufen, Memes und Video-Rückblicken.