Game of Thrones - Autor arbeitet wohl mit From Software an einem Spiel, das nicht GoT ist

Der US-amerikanische Autor George R.R. Martin scheint eine Kooperation mit From Software eingegangen zu sein. Zusammen sollen sie an einem Spiel arbeiten, das allerdings nicht im „Game of Thrones“-Universum angesiedelt ist.

Der vor allem für Game of Thrones und die Buchvorlage „A Song of Ice and Fire“ bekannte Autor George R. R. Martin scheint sich mit Dark Souls-Entwickler From Software zusammengetan zu haben. Das geht aus verschiedenen Gerüchten hervor, die am Dienstag aufkamen.

Die Spekulationen wurden zunächst durch einen Blogeintrag angefacht, den Martin auf seiner offiziellen Website veröffentlichte. Darin äußert er sich zur am Sonntag beendeten Fernsehserie und gibt gleichzeitig bekannt, an welchen Projekten er derzeit mitwirkt. Eines davon: „Ein Videospiel aus Japan.“

Bislang arbeitete Martin nur mit westlichen Entwicklern zusammen.

Enthüllung auf der E3 2019

Einem Bericht von GamesRadar zufolge soll es sich um From Software handeln, die jedoch nicht an einer spielerischen Umsetzung von „Game of Thrones“ interessiert seien. Stattdessen soll der Titel auf den Namen „Great Rune“ hören, unter dem Codenamen „GR“ abgekürzt werden und in der nordischen Mythologie angesiedelt sein. Martin soll einen Großteil der Geschichte sowie Lore beigesteuert haben.

Bereits Anfang des Jahres tauchten erste Gerüchte auf, die eine Kooperation zwischen George R.R. Martin und From Software besagten. Die Enthüllung soll auf der E3 2019 im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz stattfinden.

