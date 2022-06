Skate 4 soll laut Bericht im Juli vorgestellt werden

Fans von Skateboard-Spielen haben es aktuell nicht leicht. Während in den 2000er Jahren jährlich mehrere Fun-Sport-Titel veröffentlicht wurden, ist der Markt mittlerweile geschrumpft. Ein Hoffnungsträger vieler ist Skate 4, das die Serie nach dem letzten Eintrag von 2010 wiederbeleben soll.

Das Spiel befindet sich seit geraumer Zeit bei EA in der Entwicklung, offizielles Material dazu ist bisher aber nicht vorhanden. Einem Insider-Bericht zufolge soll sich das aber schon bald ändern. Noch im Juli könnte es demnach eine eigene Präsentation geben.

Skate 4: Präsentation im nächsten Monat

Der Bericht stammt vom bekannten Leaker Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit schon mehrfach als verlässliche Quelle erwiesen hat. Die Informationen sollen direkt von einem Mitarbeiter des entwickelnden Studios stammen.

„Skate 4“ soll demnach einfach Skate heißen und in der Entwicklung schon weiter fortgeschritten sein, als bisher angenommen. Bei der Präsentation soll erstes Gameplay gezeigt werden und ausgewählte Presse-Mitarbeiter*innen dürfen den Titel wohl auch für kurze Zeit ausprobieren. Der Release könnte dann Anfang 2023 folgen.

Hoffnungsträger vieler Fans

Mit Skate und den Tony Hawk-Spielen gab es in den 00er Jahren zwei große Reihen, die die Skateboard-Action in die heimischen Wohnzimmer brachten und viele Fans sammelten. Nach 2010 wurde es in dem Sub-Genre aber immer ruhiger.

Skate 4: Release für PC offiziell jetzt bestätigt

In den letzten Jahren scheint sich der Trend aber wieder ein wenig umzukehren. 2020 kamen die Remastered-Versionen von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 und in den OlliOlli-Spielen kann immerhin in 2D geskatet werden.

Mit „Skate 4“ soll nun auch die zweite große Reihe aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Die drei Vorgänger hatten es geschafft, die Sportart mit einer offenen Welt und einer zugänglichen Steuerung ins Rampenlicht zu stellen. Gemeinsam mit Freund*innen konnten online neue Parks gebaut und einfach abgehangen werden. Dementsprechend groß sind die Hoffnungen für den neuen Teil.

Wie steht ihr dazu? Freut ihr euch auf „Skate 4“? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da.