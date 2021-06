Die Sims 4 veranstaltet Sims Session: Ein In-Game-Festival mit bekannten Stars

Die Sims 4 wird in Kürze zu einer Festival-Bühne, denn in wenigen Tagen startet eine Musikfestival namens Sims Session. Dabei sollen nicht nur einige brandneue Simlisch-Songs debütieren, sondern auch einige weitere Möglichkeiten geboten werden, sich unterhalten zu lassen: inklusive Camping, Merchandise und Festival-Outfits.

Die Sims 4: Sims Sessions – Das steckt in dem Musikfestival

EA und Maxis veranstalten die Sims Sessions direkt in „Die Sims 4“ und bringen dafür unter anderem die digitalen Versionen der Popsängerin Bebe Rexha, des Leadsängers Dave Bayley von den Glass Animals und eine virtuelle Joy Oladokun auf die Bühne.

Welche Künstler und Songs sind dabei?

Bebe Rexha : „Sabotage“

: „Sabotage“ Glass Animals : „Heat Waves“

: „Heat Waves“ Joy Oladokun: „Breathe Again“

Kein Ticket notwendig: Keine Sorge, den Ticket-Verkauf habt ihr nicht verpasst. Euer Eintritt zu dem Musikfestival ist lediglich der Besitz des Hauptspiels von „Die Sims 4“. Mit Start des In-Game-Events sind euch anschließend folgende Aktivitäten möglich:

Campen : Ihr könnt im Zelt auf dem Festival-Gelände schlafen oder auch ein Techtelmechtel starten.

: Ihr könnt im Zelt auf dem Festival-Gelände schlafen oder auch ein Techtelmechtel starten. An der Bühne abrocken: Die Show kann direkt an der Stage genossen werden, um zu tanzen und den Stars zuzujubeln.

Die Show kann direkt an der Stage genossen werden, um zu tanzen und den Stars zuzujubeln. Die Bühne erobern: Sind die Auftritte vorüber, könnt ihr euch selbst auf der Bühne breit machen und eure Songs auf dem Klavier performen.

Sind die Auftritte vorüber, könnt ihr euch selbst auf der Bühne breit machen und eure Songs auf dem Klavier performen. Shoppen: Wie bei jedem guten Festival gibt es natürlich passende Merchandise-Artikel der einzelnen Künstler, aber auch die Möglichkeit eigene Handwerksobjekte zu verkaufen oder sich am Imbissstand zu stärken.

Virtuelle Karaoke-Challenge auf TikTok: Und wer noch nicht genug bekommen kann, sollte auf TikTok unter dem Hashtag #SimlishSessions an der Karaoke-Challenge auf TikTok teilnehmen. Hier können Spieler*innen im Duett mit Bebe Rexha ihre neueste Single „Sabotage“ auf Simlisch singen und damit die Chance auf einen Repost von Bebe Rexha höchstpersönlich erhalten.

Die Sims 4: Diese neuen Inhalte erwarten euch im Sommer 2021

Start und Ende der Sims Sessions

Wann findet das Event statt? Das Live-Event startet am 29. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit und dauert bis zum 7. Juli um 07:00 Uhr an.

Schon gewusst? In den letzten 17 Jahren haben die Entwickler mit knapp 500 Künstlern zusammengearbeitet, um die altbekannten Sims-Songs in Simlisch aufzunehmen.

Neue Erweiterungen für Sims 4

Seid ihr nicht in Festival-Stimmung, könnt ihr eure Zeit in „Die Sims 4“ anderweitig upgraden, denn erst kürzlich ist das neue Gameplay-Pack Traumhaftes Innendesign erschienen. Und das ist noch nicht alles: Ende Juli folgt auch schon der Release der nächsten Erweiterung namens Landhaus-Leben, die euch das Bauernhof-Dasein schmackhaft macht. Zu tun gibt es in der Lebenssimulation also nach wie vor genug.