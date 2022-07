In den sozialen Medien ist ein angeblicher Teaser zu Silent Hill mit einem ominösen Datum aufgetaucht. Das Datum soll zeigen, wann das neue Projekt den bereits wartenden Fans vorgestellt wird. Die Echtheit des kurzen Clips konnte bis jetzt jedoch nicht verifiziert werden.

Die Fans der Silent-Hill-Reihe warten schon lange auf einen neuen Titel in dem Horror-Universum. Den Gerüchten nach sollen sich derzeit gleich mehrere Projekte in Arbeit befinden. Konami hüllt sich zu dem aktuellen Gerede jedoch noch immer in Stillschweigen.

Anders als der Regisseur Christophe Gans, der kürzlich einen Rundumschlag verteilte und so ziemlich alle Gerüchte bestätigte. Gans war für den ersten Film zu „Silent Hill“ verantwortlich und soll nun an einem weiteren Streifen arbeiten. Dieser soll jedoch „nur ein Teil von vielen“ sein, was die gesamtem Marke betreffe.

Angeblicher Teaser zu Silent Hill sorgt auf Twitter für Wirbel

Und möglicherweise werden die Fans nicht mehr lange auf offizielle Informationen zu der Horrorreihe warten müssen. Der Leaker Rebs Gaming hat auf Twitter kürzlich einen Clip geteilt, der angeblich mit „Silent Hill“ zu tun haben soll.

Das Video ist nur knapp 13 Sekunden lang und soll dem Leaker zufolge in einem japanischen Forum hochgeladen worden sein. Geteilt hat ihn angeblich ein Konami-Aktionär. Der Beitrag wurde in dem japanischen Forum allerdings mittlerweile wieder gelöscht. Das Video ist recht simpel gehalten und zeigt einen grauen Hintergrund. Wie in Stein gemeißelt erscheint plötzlich das Datum 12. Juli, der Schriftzug „globale Enthüllung“ sowie das Silent-Hill-Symbol.

„Neues Silent Hill Spiel von Konami: Enthüllungsdatum und Teaser-Trailer wurden geleakt! Hier ist das Teaser-Video und das Enthüllungsdatum ist der 12. Juli!“, so Rebs Gaming auf Twitter.

Wie Rebs Gaming ursprünglich schrieb, könne er die Echtheit des gezeigten Clips noch nicht bestätigen. Er würde jedoch einen Clownshut essen, wenn sich das Video als Fake herausstellt. Ein paar Tage später schrieb er dann, dass er noch immer keine Bestätigung für den Leak erhalten hat. Wir würden uns ja dann am 12. Juli sehen.