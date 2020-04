Laut Shroud sei Valorant „einfacher“ als CS:GO

Der weltbekannte Profispieler Michael Grzesiek hat seine flinken Hände bereits mit Valorant in Berührung gebracht und sich eine eigene Meinung über das Spiel bebildet. Da der ehemalige Twitch-Streamer, der heute auf Mixer unterwegs ist, jahrelang in der CS-Szene als Profispieler unterwegs war, legen seine Zuschauer großen Wert auf seine Ansicht, was taktische und kompetitive Spiele betrifft.

So hat Shroud nun erste Worte zum neuen Riot-Shooter verloren. Allem voran sei die Beta von „Valorant“ viel einfacher zu spielen, als der Valve-Titel „Counter-Strike: Global Offensive“.

Der Vergleich liegt dahingehend erst einmal sehr nahe, da die Gaming-Community das neue Riot-Spiel von Anfang an als eine Art Mixtur aus Overwatch und CS:GO einordnete. Riot selbst bezeichnet das Spiel als Taktik-Shooter mit Hero-Shooter-Elementen. Das grundlegende Gameplay mit den kaufbaren Waffen, wie die Karten aufgebaut sind und das Gunplay orientieren sich also an CS, während die Hero-Skills aus dem Blizzard-Shooter hinzukommen und so ein neues Ganzes ergeben.

Shroud: Valorant fühlt sich an wie Counter-Strike 1.6

Während des neuen Valorant-Streams auf Mixer wurde Shroud gefragt, ob das Spiel zu einfach sei, in dem er eine Partie gegen andere Content-Creator gespielt hatte. Er meint:

„Ich denke es ist vergleichbar mit CS, aber CS ist sehr ablenkend. Es gibt viele störende Objekte und eine Reihe an Bulls**t–Dingen auf der Karte.“

Das Problem bei diesen störenden Objekten ist, dass sie vom eigentlichen Gameplay ablenken und so den Spielfluss stören können. Doch es geht noch weiter, er vergleicht „Valorant“ mit „Counter-Strike 1.6“:

„Alles ist super einfach, die Wände haben nichts drankleben.“

Ebenso sei der Look des Spiels dafür verantwortlich, dass sich das Spiel „einfacher anfühlt“ als CS:GOׅ. Das alles mündet in einer vielversprechenden Aussage. Er hält das Spiel nämlich für „eines der besten Spiele“, die er je gespielt habe. Von so einem versierten Profispieler will das schon was heißen.

Aktuell findet die Closed-Beta statt. Wie ihr dieser joinen könnt, erfahrt ihr hier. Werdet ihr dem Riot-Shooter eine Chance geben? Schreibt es gerne hier unten in die Kommentare und diskutiert mit uns.