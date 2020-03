Vor wenigen Tagen nahm die Katze der Twitch-Streamerin Alinity vermeintlich Rache an der 31-jährigen, die im Sommer letzten Jahres ausgesprochen negativ von sich reden machte. So warf man Natalia „Alinity“ Mogollon durch den umstrittenen Umgang mit ihren Haustieren Tierquälerei vor. Was genau geschehen ist, könnt ihr hier noch einmal im Detail nachlesen:

So rächte sich die Katze der Twitch-Streamerin Alinity

Alinitys Katze hasst ihren Gesang

In einem ihrer letzten Livestreams wurde Alinity nun von ihrer Katze Maya kräftig in den Arm gebissen. Dabei sprach die gebürtige Kolumbianerin bereits an, dass es wohl an ihrem Gesang lag, der dem Vierbeiner wahrscheinlich nicht gefiel. In einem YouTube-Video lieferte sie nun einen Zusammenschnitt, der diese Vermutung offenbar bestätigt.

In dem zweiminütigen Video sieht man recht deutlich, dass Alinitys Katze offenbar ziemlich empfindlich auf Mogollons Gesang reagiert und ihren Unmut schon häufiger in Bissen äußerte, wofür wahlweise das Bein oder der Arm herhalten musste.

Unterbrochen werden die Bissattacken von Aufnahmen, die die Twitch-Streamerin schmusend mit ihrer Katze zeigen. Wahrscheinlich um zu demonstrieren, dass trotz allem eine liebevolle Beziehung zwischen der Besitzerin und ihren Vierbeinern herrscht. Immerhin scheint die Abneigung gegen ihren Gesang nur ihre Katze Maya zu betreffen:

„Komm schon Maya, keine der anderen Katzen scheint etwas dagegen zu haben. Milo ist cool, Nova macht das nichts aus. Es ist nur meine schöne Stimme! „

Trotzdem ging der Biss vom 6. März viral und ließ sich von vielen als Racheakt deuten. Ob sich der Vorfall ein weiteres Mal wiederholt, hängt wohl davon ab, ob der Twitch-Star sein Versprechen hält und tatsächlich nie wieder singt – vor allem nicht in derart hohen Tonlagen.