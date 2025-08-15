Schaffst du die Breakthrough Rush Challenge in der Battlefield 6 Beta?

Die zweite offene Beta von Battlefield 6 läuft derzeit und bietet dir die Möglichkeit, einen exklusiven Einblick in das neueste Spiel von Electronic Arts zu erhalten. Bis zum 17. August 2025 kannst du dich mit über 300.000 anderen Spielern in die Schlacht stürzen. Doch Vorsicht, die Warteschlangen könnten lang werden, da viele Spieler darauf brennen, die Herausforderungen in der Beta anzugehen.

Während das Warten auf einen Spielplatz schon eine Herausforderung für sich sein kann, liegt die wahre Schwierigkeit in den Herausforderungen innerhalb des Spiels. Eine dieser Herausforderungen wird dich die gesamte Beta über beschäftigen und erfordert all deine Aufmerksamkeit, wenn du sie erfolgreich abschließen möchtest.

Herausforderungen in der Battlefield 6 Beta

Welche Herausforderungen gibt es in der Battlefield 6 Beta? In der offenen Beta von Battlefield 6 erwarten dich eine Vielzahl von Herausforderungen. Diese reichen von klassenspezifischen Aufgaben bis hin zu allgemeinen Herausforderungen wie dem Erreichen von Abschüssen und Assists. Eine besondere Herausforderung erfordert jedoch, dass du eine bestimmte Aufgabe innerhalb eines bestimmten Spielmodus erfüllst.

Diese Herausforderung ist als „Breakthrough Rush Challenge“ bekannt und könnte sich als Albtraum erweisen. Du musst dabei 15 Sektoren einnehmen, was sich zunächst nicht allzu schwer anhört. Doch die Einschränkungen, die mit dieser Aufgabe einhergehen, machen sie zu einer echten Herausforderung.

Die Breakthrough Rush Challenge

Warum ist die Breakthrough Rush Challenge so anspruchsvoll? Um die Breakthrough Rush Challenge abzuschließen, musst du 15 Sektoren im „Attack and Defend“-Spielmodus einnehmen. Dabei können nur Spieler auf der Angreiferseite Sektoren einnehmen. Dies bedeutet, dass du nur in der Hälfte der Zeit, die du in diesem Spielmodus verbringst, an der Herausforderung arbeiten kannst.

Um einen Sektor zu erobern, musst du zwei Punkte erobern oder Bomben an zwei Punkten platzieren. Dies muss 15 Mal wiederholt werden, um die Herausforderung abzuschließen. Die Schwierigkeit wird durch die rotierenden Spielmodi in der Beta noch verstärkt, da „Attack and Defend“ nicht immer verfügbar ist.

Strategien zur Bewältigung der Herausforderung

Wie kannst du die Breakthrough Rush Challenge erfolgreich meistern? Priorisiere den „Attack and Defend“-Modus, sobald er verfügbar ist. Es könnte sogar sinnvoll sein, das Spiel zu verlassen, wenn du auf der Verteidigerseite landest, und erneut beizutreten, um auf der Angreiferseite zu spielen. Die Belohnung für den Abschluss der Breakthrough Rush Challenge ist das Dominion-Waffenpaket, das dir im vollständigen Spiel zur Verfügung stehen wird.

Derzeit ist die Battlefield 6 Beta live. Das vollständige Spiel wird am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Was hältst du von der Herausforderung? Teile deine Meinung in den Kommentaren!