Saros bekommt neues Update: Patch 02.000.002 behebt nervige Fehler und erleichtert schwierige Kämpfe

Nur wenige Tage nach dem umfangreichen Zenith-Update für Saros legt Entwickler Housemarque bereits nach. Seit dem 27. Oktober 2026 steht mit Patch 02.000.002 eine weitere Aktualisierung für den PS5-exklusiven Action-Shooter bereit. Diesmal gibt es zwar keine zusätzlichen Inhalte, dafür aber mehrere wichtige Fehlerbehebungen und Anpassungen am Gameplay.

Besonders interessant dürften die Änderungen für Spieler sein, die sich bereits durch den neuen New-Game-Plus-Modus kämpfen. Hier konnte ein Fehler bislang dafür sorgen, dass bestimmte Sammelobjekte nicht mehr zugänglich waren. Auch bei der Regeneration von Gegnern und dem Adrenalin-System hat Housemarque nachgebessert.

Eine der wichtigsten Korrekturen betrifft die sogenannten Finsternis-Ebenen (Eclipse Layers), die mit dem Zenith-Update eingeführt wurden. In diesem Modus trägt Protagonist Arjun eine besondere Krone, deren Aussehen sich abhängig von den gewählten Herausforderungen verändert.

Die Krone erfüllt allerdings nicht nur einen kosmetischen Zweck. Sie ermöglicht es euch außerdem, versteckte Visionen zu entdecken, die zusätzliche Informationen über die Spielwelt Carcosa liefern.

Durch einen Fehler konnte die Krone zeitweise verschwinden, wodurch der Zugriff auf diese Visionen blockiert wurde. Mit Patch 02.000.002 soll dieses Problem behoben sein.

Darüber hinaus hat Housemarque die Funktionsweise des Carcosa-Modifikators „Feindliche Regeneration“ korrigiert. Einige Gegner konnten sich damit deutlich schneller erholen als vorgesehen. Gerade in den ohnehin anspruchsvollen Finsternis-Ebenen konnte das für zusätzliche Schwierigkeiten sorgen.

Auch die mit Zenith eingeführte Option zur Verringerung der Spielgeschwindigkeit funktioniert während bestimmter Kämpfe gegen die mächtigen Overlords nun wie vorgesehen.

Weitere Änderungen am Adrenalin-System und den Artefakten

Neben den eigentlichen Fehlerbehebungen nimmt das Update einige kleinere Änderungen an den Spielmechaniken vor. Besonders die Anpassung am Adrenalin-System dürfte sich unmittelbar auf das Kampfgeschehen auswirken.

Der durch den Carcosa-Modifikator „Korruptions-Integritätsverlust“ verursachte Schaden setzt die angesammelte Adrenalinstufe künftig nicht mehr zurück. Damit entfällt eine zusätzliche Bestrafung, die gerade bei längeren Kämpfen den Spielfluss beeinträchtigen konnte.

Außerdem wurde der Korruptionseffekt des Artefakts „Tödliche Korruption“ entfernt.

Der vollständige Changelog umfasst damit folgende Änderungen:

Finsternis-Ebenen: Die Krone verschwindet nicht mehr vorübergehend und verhindert damit auch nicht länger den Zugriff auf Visionen.

Gegner-Regeneration: Übermäßig schnelle Heilung bestimmter Gegner beim Modifikator „Feindliche Regeneration“ wurde korrigiert.

Spielgeschwindigkeit: Die verlangsamte Spielgeschwindigkeit funktioniert während bestimmter Overlord-Kämpfe wieder korrekt.

Artefakte: Der Korruptionseffekt von „Tödliche Korruption“ wurde entfernt.

Adrenalin: Schaden durch „Korruptions-Integritätsverlust“ setzt die Adrenalinstufe nicht mehr zurück.

Spielstände: Beim Wechsel zwischen Spielslots erscheint eine Bestätigung, falls das Spiel vor Abschluss der Installation gestartet wurde.

Weitere Korrekturen: Zusätzlich wurden kleinere, nicht näher beschriebene Fehler beseitigt.

Die vollständigen Änderungen hat Housemarque in den offiziellen Patch Notes zu Version 02.000.002 veröffentlicht.

Erst Zenith, jetzt Feinschliff: So geht es mit Saros weiter

Der neue Patch erscheint gerade einmal acht Tage nach dem großen Zenith-Update vom 19. Oktober. Mit dieser kostenlosen Erweiterung hat Housemarque den Wiederspielwert seines Action-Shooters deutlich ausgebaut.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Finsternis-Ebenen als New-Game-Plus-Modus, der Herrscher-Ansturm mit globalen Bestenlisten sowie insgesamt 20 zusätzliche Carcosa-Modifikatoren. Hinzu kommen neue Barrierefreiheitsoptionen wie automatisches Feuern, Bewegungssteuerung und eine individuell einstellbare Spielgeschwindigkeit.

Mit der aktuellen Aktualisierung konzentriert sich Housemarque nun darauf, diese neuen Systeme zuverlässiger und ausgewogener zu gestalten. Wer nach dem Zenith-Update bereits wieder auf Carcosa unterwegs ist, kann den Patch ab sofort auf der PlayStation 5 installieren.

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