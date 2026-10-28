Nach jahrelangen Wünschen aus der Community ist die Zusammenarbeit zwischen Fortnite und One Piece offiziell. Epic Games zeigt im ersten offiziellen Live-Action-Trailer zur kommenden Saison Fortnite Treasure Hunters die Strohhutpiraten auf einer neuen Insel.

Die Piraten-Saison startet am 1. November 2026. Eine genaue Uhrzeit für das Update hat Epic Games bislang nicht genannt. Der Trailer macht jedoch bereits deutlich, dass die Kooperation weit über einige Outfits für den Item-Shop hinausgeht.

Fortnite erhält eine neue Pirateninsel

Fortnite Treasure Hunters schickt die Community auf eine neue Karte, deren Umriss an einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen erinnert. Trotz des starken Anime-Schwerpunkts bleibt die Umgebung dem gewohnten Grafikstil von Fortnite treu und setzt nicht vollständig auf Cel-Shading.

Als Transportmittel ist im Trailer die Flying Lamb zu sehen, das erste große Schiff der Strohhutpiraten. Die Inszenierung legt nahe, dass sie zumindest zeitweise die Rolle des Battle Bus übernehmen könnte. Epic Games hat diese Funktion allerdings noch nicht separat erläutert.

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Auf der Insel dreht sich alles um eine gewaltige, mit Ketten gesicherte Schatztruhe. Neben tropischen Küsten, Flüssen und pinkfarbenen Bäumen zeigt das Video auch Piratenkanonen, historische Schusswaffen, Boote und einen goldenen Geländewagen. Der Hinweis am Ende des Trailers stellt klar, dass nicht sämtliche Szenen tatsächliches Gameplay zeigen.

Ruffy und die Strohhutpiraten greifen ein

Mehrere bekannte Figuren aus One Piece sind im Trailer eindeutig zu erkennen. Noch offen ist, ob sie über den Battle Pass, den Item-Shop, Fortnite Crew oder andere Angebote freigeschaltet werden.

Monkey D. Ruffy

Lorenor Zorro

Nami

Lysop

Buggy der Clown

Sanji scheint ebenfalls für kurze Momente im Hintergrund aufzutauchen. Sein blondes Haar ist unter anderem in einem goldenen Fahrzeug und auf einem Boot zu erkennen. Puma D. Ace erscheint dagegen offenbar auf einem Motiv innerhalb des Trailers. Daraus geht noch nicht eindeutig hervor, ob beide Figuren direkt als spielbare Outfits angeboten werden.

Auch typische Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände der Strohhutpiraten werden angedeutet. Ruffy streckt seine Arme für einen Fernangriff aus, der an die Gum-Gum-Pistole erinnert. Lorenor Zorro kämpft mit drei Schwertern, während Lysops Schleuder ebenfalls zu sehen ist. Eine von Namis Mandarinen könnte als Heilgegenstand dienen, ihre konkrete Funktion bleibt vor dem Start aber offen.

Weitere Musikstars und virtuelle Sängerinnen

One Piece bildet den Mittelpunkt von Fortnite Treasure Hunters, ist aber nicht die einzige Kooperation der Saison. Im Trailer treten außerdem Hatsune Miku und Kasane Teto in passenden Designs auf. Hinzu kommen Auftritte der Rapper A$AP Rocky und Lil Uzi Vert.

Welche dieser Figuren zum regulären Battle Pass gehören und welche separat verkauft werden, hat Epic Games noch nicht aufgeschlüsselt. Auch Preise, der Inhalt des nächsten Fortnite-Crew-Pakets und die vollständige Beuteauswahl sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Fest steht bereits, dass Fortnite Treasure Hunters am 1. November 2026 eine ungewöhnlich umfangreiche Mischung aus Anime, Piraten und Musik auf die Battle-Royale-Insel bringt.

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