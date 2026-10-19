Saros Zenith-Update bringt Boss-Rush, Neues Spiel Plus und Barrierefreiheit

Housemarque hat am 19. Oktober 2026 das kostenlose Zenith-Update für Saros veröffentlicht. Der umfangreiche Patch 02.000.000 erweitert das PS5-Actionspiel um neue Modi, zusätzliche Herausforderungen, sechs Trophäen, Barrierefreiheitsoptionen und zahlreiche Balance-Anpassungen.

Zenith richtet sich gleichermaßen an erfahrene Fans und Neulinge. Während der Herrscher-Ansturm und die Finsternis-Ebenen neue Endgame-Aufgaben liefern, erleichtern eine anpassbare Spielgeschwindigkeit, automatisches Feuern und eine kontrastreichere Darstellung den Einstieg.

Herrscher-Ansturm und Finsternis-Ebenen

Welche neuen Spielmodi bringt das Zenith-Update? Im Herrscher-Ansturm tretet ihr innerhalb einer Trainingssimulation direkt gegen die mächtigen Bosse der Hauptkampagne an. Entscheidend sind dabei schnelle Abschlusszeiten und hohe Punktzahlen, die auf einer integrierten Bestenliste mit Freunden und der weltweiten Community verglichen werden können. Für die Online-Funktionen sind eine Internetverbindung und ein PlayStation-Konto erforderlich.

Der Modus besteht aus den Sets Einfall, Aufstieg und Totalität. Einfall und Aufstieg umfassen jeweils drei Herrscher und sollen sich in ungefähr zehn Minuten bewältigen lassen. Totalität schickt euch dagegen in einem fortlaufenden Gefecht gegen alle acht Herrscher. Die Ranglisten können außerdem nach der verwendeten Hauptwaffe gefiltert werden.

Die Finsternis-Ebenen bilden den neuen Modus Neues Spiel Plus und werden nach dem Abschluss von Saros freigeschaltet. Neue Knotenpunkte in der Panzerungsmatrix der Passage öffnen den Zugang zu immer anspruchsvolleren Durchläufen mit veränderten Regeln. Vor jedem Versuch muss ein vorgegebener Schwellenwert durch prüfende Carcosa-Modifikatoren erreicht werden, wobei ihr aus insgesamt 25 Herausforderungen wählen könnt.

Neue Modifikatoren und Geheimnisse

Wie verändert Zenith den Schwierigkeitsgrad von Saros? Insgesamt kommen 20 zusätzliche Carcosa-Modifikatoren hinzu. Zehn schützende Modifikatoren erleichtern das Abenteuer, während zehn prüfende Modifikatoren den Anspruch erhöhen. Die Hälfte davon steht bereits im ersten Durchlauf bereit, die übrigen Varianten werden über die Finsternis-Ebenen freigeschaltet.

Mit der Nahkampf-Verderbnis-Verbesserung lässt sich angesammelte Verderbnis durch einen Nahkampftreffer in zusätzlichen Schaden umwandeln. Feindliche Regeneration sorgt hingegen dafür, dass sich größere Gegner nach Waffentreffern erholen. Der finale Schlag muss in diesem Fall im Nahkampf erfolgen. Zusätzlich sammelt ihr nun Meisterschaft für ausgerüstete Modifikatoren und könnt diese bei ausreichender Nutzung vollständig meistern.

Ab Finsternis-Ebene 2 trägt Arjun eine Krone und seine Panzerung leuchtet golden. Je höher das Modifikator-Gleichgewicht ausfällt, desto prachtvoller wird die Krone. Gleichzeitig schaltet sie zusätzliche Informationen bei zwölf neuen Visionen frei. Diese Sammelobjekte bestehen aus Wandgemälden und in Stein verewigten Botschaften eines alten Gelben Königs.

Barrierefreiheit und Balance-Anpassungen

Welche neuen Einstellungen erleichtern die Kämpfe? Die geringere Spielgeschwindigkeit verlangsamt auf Wunsch Arjun, Gegner und Projektile, ohne gegnerische Angriffsmuster zu entfernen. Die Funktion kann dauerhaft, manuell oder automatisch während eines Kampfes aktiviert werden. Der automatische Feuermodus lässt Hauptwaffe und Kraftwaffe beim Zielen selbstständig schießen, das perfekte Nachladen erfordert jedoch weiterhin einen präzisen Tastendruck.

Zenith ergänzt außerdem Bewegungssensor-Zielen über den DualSense Wireless-Controller und eine kontrastreiche Darstellung. Arjun und Gegner lassen sich mit kräftigen Farbflächen oder farbigen Konturen hervorheben. Im Fotomodus könnt ihr nun Arjuns Gesichtsausdruck verändern und die visuellen Effekte der Kraftwaffe auf seinem Körper ein oder ausschalten.

Auch bei Beute, Artefakten und Modifikatoren hat Housemarque nachgebessert. Die vollständigen Balance-Änderungen umfassen:

Neue Verderbnis-Effekte für Artefakte

Höhere Chance auf wertvollere Artefakte in verschlossenen gelben Behältern

Erhöhte maximale Artefaktstufe

Angepasste Bedingungen für die unterschiedlichen Artefaktstufen

Angepasste Wachstumsattribute durch Artefakte

Geänderte Kosten für Zweite Chance beim Herrscher

Geänderte Kosten für Herrscher-Wiederherstellung

Geänderte Kosten für Alpha-Feind-Verbesserung

Angepasste Schadenswerte für Schadensverbesserung

Angepasste Schadenswerte für Verderbnisverringerung

Angepasste Schadenswerte für Schadensverschlechterung

Sechs neue Trophäen belohnen Fortschritte im Herrscher-Ansturm, in den Finsternis-Ebenen und bei ausgewählten Carcosa-Modifikatoren. Damit liefert Zenith nicht nur zusätzliche Komfortfunktionen, sondern erweitert Saros um ein umfangreiches Endgame für alle, die Carcosa bereits gemeistert haben.

Werdet ihr für die weltweiten Bestenlisten in den Herrscher-Ansturm zurückkehren oder zuerst die neuen Barrierefreiheitsoptionen ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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