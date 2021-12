Rocket League Sideswipe: Mobile Version ist da!

Rocket League von Psyonix ist ein echter Dauerbrenner. Falls ihr noch nicht in den Genuss des Autorennspielspaßes gekommen seid, könnt ihr euch den Titel ganz einfach kostenlos am PC via Epic Games Store herunterladen und gegen eure Freunde oder die Familie ums digitale Leder kämpfen.

Falls ihr euch jedoch eine flexible Alternative wünscht, könnt ihr ab sofort auf Rocket League Sideswipe zurückgreifen, denn „Rocket League“ wird mobil.

Und ja, ihr habt richtig gehört. Der Dauerbrenner wird zum waschechten Mobile-Game. Und das geht in dem Fall nicht ohne kleinere Anpassungen. Den Twist gibt es on top.

Rocket League Sideswipe, so wird gespielt!

Also, was ist denn nun anders im Vergleich zur PC- oder Konsolenversion? Side Swipe ist ein wenig anders, man könnte sogar sagen, es ist ein Spin-off. Denn laut Psyonix sei es ein vollkommen eigenständiges Spiel, das von „Grund auf für mobile Plattformen konzipiert“ wurde. Frei nach dem Motto: „Blast on mobile!“ – hier seht ihr den offiziellen Gameplay-Trailer.

Der Twist beläuft sich also auf eine neue Perspektive. Es ist eine vollständige Seitenansicht, wie wir es von Plattformern gewohnt sind. Und es gibt lediglich 1-vs.-1- und 2-vs.-2-Matches. Dabei bleibt der kompetitive Faktor und die „Kernerfahrung“ erhalten. Eine Runde geht übrigens nur 2 Minuten. Alles ist etwas pfiffiger und schneller aufgebaut.

Der Grund für diesen Wandel liegt unter anderem in der mobilen Steuerung begründet, denn der Titel soll mit jedem mobilen Endgerät spielbar sein. Ihr könnt das Free-2-Play-Game ab sofort für eurer Smartphone herunterladen (via iOS oder Android).