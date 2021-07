Final Fantasy Pixel Remaster – erste drei Teile ab sofort auf Steam und Mobile

Falls ihr euch noch einmal ins klassische „Final Fantasy“-Abenteuer stürzen möchtet, hat Square Enix das Final Fantasy Pixel Remaster für alle Fans der Reihe vorbereitet. Diese Remaster-Reihe legt die Ursprünge der Reihe in leichter veränderter Form neu auf. Sie ist ab sofort in Teilen für den PC via Steam und auf Mobilgeräten (iOS und Android) zu haben.

Im Detail handelt es sich um „Final Fantasy“, „Final Fantasy II“ und „Final Fantasy III“. Doch ein Pixel-Remaster wäre keine Remastered-Version, wenn nicht auch ein paar Dinge geupdatet würden? Was genau hat sich also verändert im Vergleich zum Original?

Final Fantasy Pixel Remaster – was ist neu?

Square Enix hat mehrere Aspekte der Spiele verbessert. Welche das genau sind, lest ihr hier in der Übersicht:

Die 2D-Pixel-Grafik wurde verbessert , sprich Hintergründe und Charaktere sehen jetzt besser aus

, sprich Hintergründe und Charaktere sehen jetzt besser aus Die Soundtracks wurden unter der Leitung von Nobuo Uematsu neu aufgenommen

wurden unter der Leitung von Nobuo Uematsu neu aufgenommen Gameplay : Controller- und Touchsteuerung, Auto-Kampf-Option hinzugefügt

: Controller- und Touchsteuerung, Auto-Kampf-Option hinzugefügt Quality-of-Life : Monsterfibel, Galerie mit Illustrationen, Musikbox

: Monsterfibel, Galerie mit Illustrationen, Musikbox Speichermöglichkeiten: Wir können jetzt jederzeit und überall speichern

Wenn ihr die Spiele auf Steam kauft, gibt es noch bis zum 11. August einen exklusiven Bildschirmhintergrund, Musiktracks und sogar 20% Rabatt. Bei den Musiktracks handelt es sich um drei neu arrangierte Stücke. Square Enix schreibt:

„Die Musiktracks gehen von der Originalversion in die neu arrangierte Version über und sind nur bis zum 11. August als Teil des Veröffentlichungsangebots der einzelnen Spiele oder über das Bundle auf Steam erhältlich.“

Unter dem nachfolgenden Link gelangt ihr zum „Final Fantasy I-VI Bundle“ auf Steam. Alternativ könnt ihr die Remaster-Collection im App Store, im Google Play Store und im Amazon Appstore finden.

Doch hier müsst ihr ein klein wenig aufpassen. Um Verwechslungen mit den neuen Versionen vorzubeugen, werden die alten Versionen, die entfernt werden, mit „Old Ver.“ betitelt. Ihr könnt sie, wenn ihr sie gekauft habt, trotzdem weiterhin herunterladen und spielen.

Aber wer möchte schon die alte Version spielen, wenn man auch ein Pixel-Remaster spielen kann? Werdet ihr den Titeln eine Chance geben? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren und teilt uns eure Meinung mit.