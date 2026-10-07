Reytrieve Odyssey – Neuer 3D-Plattformer mit A Hat in Time und Sonic-Vibes

Fans farläufiger 3D-Plattformer sollten Reytrieve Odyssey im Auge behalten. Das kommende Steam-Spiel verbindet die Sammelleidenschaft und verspielten Fähigkeiten aus A Hat in Time mit der Geschwindigkeit und Bewegungsfreiheit, die Sonic Frontiers auszeichnet.

Hinter dem Indie-Projekt steht Egor Poskriakov, der Reytrieve Odyssey als Solo-Entwickler umsetzt und zugleich als Environment Concept Artist arbeitet. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht, auf Steam lässt sich das Abenteuer aber bereits auf die Wunschliste setzen.

Eine Androidin auf der Suche nach Erinnerungen

Worum geht es in Reytrieve Odyssey? Im Mittelpunkt steht die Androidin Rey, die geheimnisvolle Datenträger finden und dadurch verlorene Erinnerungen zurückerlangen muss. Ihre Reise führt sie aus einem Labor hinaus auf gewaltige, farbenfrohe Inseln, während der Einfluss der Einrichtung sie weiterhin verfolgt.

Der Aufbau erinnert an A Hat in Time, in dem das Hat Kid verschiedene Welten bereist und Zeitteile einsammelt. Auch Reytrieve Odyssey setzt auf ein Collect-a-thon-Konzept, bei dem Erkundung, versteckte Gegenstände und neue Fähigkeiten den Spielfortschritt bestimmen.

Als wichtige Inspirationsquellen nennt der Entwickler neben A Hat in Time auch Mario, Sonic und NieR. Diese Mischung spiegelt sich in den bislang gezeigten Szenen wider, die niedliche Figuren, futuristische Technik, humorvolle Begegnungen und eine geheimnisvolle Spielwelt miteinander verbinden.

Eine frei erkundbare Open-World-Karte

Ein umfangreicher Collect-a-thon-Spielablauf

Freischaltbare Fähigkeiten, die Bewegung und Gameplay verändern

Verborgene Gebiete abseits der offensichtlichen Wege

Geheime Gegenstände zum Entdecken und Sammeln

Leichte Kämpfe und Begegnungen mit Gegnern

Entspannte Atmosphäre und niedliche 3D-Grafik

Module verändern Bewegung und Spielwelt

Wie funktionieren die Fähigkeiten von Rey? Die Androidin kann unterschiedliche Module in die Vorrichtung an ihrem Kopf einsetzen. Jedes dieser Module verleiht ihr neue Fertigkeiten und beeinflusst teilweise sogar die Umgebung, wobei jederzeit zwischen den verfügbaren Varianten gewechselt werden kann.

Das System erinnert an die Kopfbedeckungen aus A Hat in Time, durch die das Hat Kid besondere Kräfte erhält. Ein gezeigtes Modul macht beispielsweise halb unsichtbare Plattformen begehbar. Andere Fähigkeiten verändern Reys Fortbewegung oder helfen dabei, räumliche Herausforderungen zu lösen und bislang unerreichbare Bereiche zu betreten.

Damit soll sich die Erkundung nicht nur auf gewöhnliches Springen und Klettern beschränken. Teleporter bringen Rey in andere Zonen, ein Greifhaken ermöglicht das Überwinden größerer Distanzen und Boote dienen zur Reise über das Wasser. Durch diese Werkzeuge könnten bereits bekannte Gebiete später weitere Geheimnisse offenbaren.

Sonic Frontiers trifft auf klassische Sammelspiele

Welche Gemeinsamkeiten gibt es mit Sonic Frontiers? Besonders deutlich wird der Einfluss bei Reys hoher Laufgeschwindigkeit und ihrem schnellen Dash. Hinzu kommen Schienen, auf denen die Protagonistin entlanggleitet, ähnlich wie bei den Grind-Rails aus den Sonic-Spielen.

Die großen Inseln sollen dennoch nicht zu starren Rennstrecken werden. Reytrieve Odyssey setzt auf eine freie Erkundung im eigenen Tempo und kombiniert schnelle Bewegung mit versteckten Bereichen, Plattformpassagen, kleineren Kämpfen und unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln. Dadurch entsteht eine Mischung aus dem offenen Aufbau von Sonic Frontiers und dem verspielten Sammelkonzept von A Hat in Time.

Reytrieve Odyssey reiht sich damit in mehrere kommende Indie-Plattformer ein, die bekannte Genreklassiker neu interpretieren. Scratch the Cat erinnert an eine Kombination aus Spyro the Dragon und Crash Bandicoot, während Pizzapocalypse 2 Elemente von Super Mario Odyssey aufgreift und Mützen durch Pizzen ersetzt.

Reytrieve Odyssey ist für den PC geplant und besitzt bislang weder einen konkreten Erscheinungstermin noch einen angekündigten Preis. Die Steam-Seite führt bereits deutsche Texte als unterstützte Sprachoption auf.

Wie gefällt euch die Mischung aus A Hat in Time und Sonic Frontiers? Schreibt uns eure Meinung zu Reytrieve Odyssey in die Kommentare.

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