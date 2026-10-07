Into the Wind auf Steam – Lieferabenteuer mit fliegendem Motorrad

Mit Into the Wind nimmt ein neues Open-World-Abenteuer Kurs auf Steam, das auf den ersten Blick wie eine ungewöhnliche Mischung aus Death Stranding und einem Studio-Ghibli-Film wirkt. Statt durch eine trostlose Zukunft stapfen zu müssen, übernimmt man auf einem malerischen Inselarchipel einen Lieferdienst und transportiert Waren mit einem flugfähigen Motorrad.

Hinter dem Projekt stehen das Entwicklerstudio Bloom & Gloom Games und der Publisher Three Friends. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist bislang nicht bekannt, allerdings soll Into the Wind zunächst im Early Access erscheinen und bereits im Vorfeld über einen Playtest ausprobiert werden können.

Lieferungen zwischen Straßen und Wolken

Wie funktioniert das Liefersystem von Into the Wind? Im Mittelpunkt steht eine junge Person, die das Lieferunternehmen ihres verschwundenen Onkels Umberto übernimmt. Mit Ermes, einer Mischung aus Motorrad und Flugzeug, werden Pakete über Straßen, durch kleine Ortschaften und hoch über den Inseln von Santa Rosa an ihr Ziel gebracht.

Die Fracht ist dabei mehr als eine einfache Missionsmarkierung. Gewicht, Größe und Beschaffenheit beeinflussen das Fahrverhalten sowie die Flugfähigkeit von Ermes. Schwere Ladungen erschweren Steigungen und Starts, während empfindliche Pakete besonders vorsichtig behandelt werden müssen. Auch Treibstoff, Wind, Wetter, Abkürzungen und misslungene Landungen sollen bei der Planung einer Route eine wichtige Rolle spielen.

Genau an diesem Punkt entstehen die Vergleiche mit Death Stranding. Beide Spiele machen den Transport von Waren zum Kern ihrer Spielmechanik und verlangen einen durchdachten Umgang mit der Ladung. Into the Wind setzt jedoch auf eine wesentlich freundlichere Atmosphäre, sonnige Landschaften und einen farbenfrohen Animationsstil.

Luftpiraten sorgen für Action

Welche Gefahren warten über Santa Rosa? Trotz seiner gemütlichen Präsentation ist Into the Wind kein reines Entspannungsspiel. Über dem Archipel treiben Luftpiraten ihr Unwesen, die es auf wertvolle Lieferungen abgesehen haben und den Protagonisten in Luftkämpfe verwickeln.

Die Gefechte erinnern optisch an die rasanten Flugduelle aus Porco Rosso. Gleichzeitig bleibt die transportierte Fracht ein entscheidender Faktor. Ein schwer beladenes Motorrad-Flugzeug reagiert träger und erreicht womöglich nicht genügend Höhe, um Gegnern oder Hindernissen bequem auszuweichen.

Durch erfolgreiche Aufträge werden Ressourcen und Geld verdient, die anschließend in Verbesserungen für Ermes fließen. Leistungsfähigere Bauteile dürften dabei helfen, schwerere Lieferungen zu übernehmen und anspruchsvollere Routen zu bewältigen. Neben den Piraten können auch Regen, Blitze und Erdrutsche dafür sorgen, dass eine vermeintlich einfache Fahrt plötzlich kompliziert wird.

Gemütliches Inselleben mit einem Geheimnis

Was bietet Into the Wind abseits der Lieferaufträge? Zwischen den Touren können die eigene Unterkunft und das Hauptquartier der Crew eingerichtet werden. Möbel und Dekorationen müssen allerdings ebenfalls selbst transportiert werden. Ihre Auswahl und Platzierung kann sogar Boni freischalten, die den weiteren Fortschritt erleichtern.

Darüber hinaus lässt sich das von Italien und der Adria inspirierte Santa Rosa frei erkunden. Kleine Dörfer, Küstenstraßen und Terrassen am Wasser bilden die Kulisse für Begegnungen mit den Bewohnern. Freundschaften und die Beziehung zu den Mitgliedern der eigenen Crew sollen dabei ebenso eine Rolle spielen wie die Suche nach dem verschwundenen Onkel, der vor seinem Verschwinden eine geheimnisvolle Wolke untersuchte.

Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel sind für die Steam-Version vorgesehen. Interessierte können Into the Wind bereits auf ihre Wunschliste setzen und sich für den kommenden Playtest anmelden, wobei eine Registrierung noch keinen garantierten Zugang bedeutet. Im Juni 2026 hatte das Projekt bereits mehr als 50.000 Steam-Wunschlisten erreicht.

Wie gefällt euch die Mischung aus Death Stranding, Porco Rosso und gemütlicher Lebenssimulation? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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