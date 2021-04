Returnal: Offizieller Launch-Trailer zum PS5-Exklusivspiel veröffentlicht

Am 30. April 2021 erscheint der Third-Person-Shooter Returnal exklusiv für die PS5. Um noch einmal auf den nahenden Release aufmerksam zu machen, haben Sony und Entwickler Housemarque den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Darin bekommen wir einen Vorgeschmack auf das, was uns in dem Rogue-Like erwarten wird.

Launch-Trailer gibt weitere Einblicke in Handlung von Returnal

Zu sehen bekommen wir in dem Trailer einige neue Szenen mit Protagonistin Selene, die zu Beginn des Titels auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos abstürzt und sich seitdem in einer alptraumhaften Zeitschleife gefangen sieht. Nach jedem Tod wird sie wieder in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. Nach einem solchen Ableben verändern sich zudem die Umgebung und alle auffindbaren Waffen sowie die Ausrüstung. Entsprechend muss sich Selene jedes Mal auf eine neue Situation und einen neuen Überlebenskampf vorbereiten.

Zwar endet das Embargo für internationale Testberichte zu „Returnal“ erst am heutigen Donnerstag, den 29. April, die Ersteindrücke von Testern lassen aber auf einen richtig guten PS5-Titel hoffen, der die speziellen Features der aktuellen Sony-Konsole voll auskostet:

Auch wir werden heute unseren Test zu „Returnal“ veröffentlichen und euch darin erklären, für wenn der Third-Person-Shooter geeignet ist.

