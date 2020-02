Mit Resident Evil 7 hat Capcom einiges anders gemacht und konnte damit eine Kehrtwende im Franchise einlegen, das mehr und mehr von der Community kritisiert wurde. Mehr CoD-Shooter als Survival-Horror, so lautete die Anklage an Resident Evil 6. Doch nun konnten sich die Horrorbegeisterten erstmals in der virtuellen Realität gruseln, während die Perspektive selbst für Nicht-VR-Spieler in die Egoansicht verschoben wurde. Und das hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Resident Evil erfährt seither mit der neuen RE Engine ein neues Momentum, das durch das Remake von Resident Evil 2 nochmal einiges an Aufwind gewinnen konnte. Ebenfalls mit einer neuartigen, organischen Over-the-shoulder-Perspektive und Fokus auf atmosphärischen Horroraspketen überzeugte der Titel auf ganzer Linie.

Schon in wenigen Wochen geht es diesbezüglich mit „Resident Evil 3 Remake“ weiter, was in der Vorschau eine logische Weiterentwicklung vom Remake des zweiten Teils darstellt. Hier wird Capcom nicht viel falsch machen können. Aber gilt das auch für Resident Evil 8?

Was wird Resident Evil 8?

Offizielle Informationen zu „Resident Evil 8“ gibt es noch nicht. Vor einiger Zeit wurden allerdings ein paar Informationen geleakt, die von einer geheimen Anspielsession stammen sollen. So wird der 8. Teil laut Spekulationen eine direkte Fortsetzung von „Resident Evil 7“, sowohl technisch als auch inhaltlich. Wir werden also noch einmal in die Haut von Ethan Winters gesteckt, der sich nun allerdings neuen Gefahren auf einer Geheiminsel und in europäischen Gefilden wie Burgen und Wäldern stellen soll. Vieles soll laut Gerüchten also recht mittelalterlich angehaucht sein. Dazu kommen neue Feinde. Zum Beispiel Monstrositäten wie Werwölfe mit mehr Armen oder gar andersartige Hexen, die bei Ethan Halluzinationen hervorrufen sollen. Zudem ist die Rede von gepanzerten Zombies in Ritterrüstungen. Sehr exotisch.

Ob die Gerüchte stimmen, erfahren wir erst in der Zukunft. Aber wenn „Resident Evil 7“ im Jahre 2017 erschien, „Resident Evil 2“ im Januar 2019 und „Resident Evil 3“ bereits in wenigen Monaten am 3. April 2020 veröffentlicht wird, wann erscheint dann „Resident Evil 8“?

Resident Evil 8: Erste Gerüchte deuten auf First-Person und Ethan Winters Rückkehr

Resident Evil 8: Release-Zeitraum und Gerüchte

Allem voran gab es große Augen, als „Resident Evil 3“ nicht mal ein Jahr nach dem Release von „Resident Evil 2“ angekündigt wurde. Doch wie wir heute wissen, arbeiten bei Capcom drei Teams an dem Titel: ein Team direkt bei Capcom und M-Two von Platinum Games-CEO Tatsuya Minami arbeiten am Hauptspiel. NeoBards Entertainment arbeitet in Taiwan am Multiplayer-Modus „Resident Evil Resistance“, der zeitgleich mit dem Remake erscheint. Das Remake befindet sich schon Jahren in Entwicklung.

Wer an Resident Evil 8 arbeiten könnte, ist hingegen unbekannt. Allerdings wissen wir, dass der Release des Vorgängers 2017 vollzogen wurde. Wenn wir also von einem Entwicklungszeitraum von vier bis fünf Jahren ausgehen, könnte „Resident Evil 8“ in 2021 oder erst 2022 erscheinen. Für Capcom wäre ein Release im Jahre 2021 sicherlich wünschenswert, um eine gewisse Regelmäßigkeit im Franchise einzuführen und beizubehalten. Eine Veröffentlichung im Jahre 2021, wohl im Frühjahr 2021, ist also denkbar. Im Frühjahr, da Capcom die Frühjahrs-Releases fokussiert mit vielen Produkten. Das bedeutet, dass es sicherlich ein Next-Gen-Spiel für die PS5 und Xbox Series X werden dürfte, das eventuell schon im Januar oder Februar 2021 erscheint.

Ein 2. „Resident Evil“-Spiel im selben Fiskaljahr 2021 (April 2020 bis März 2021) wie „Resident Evil 3“ zu veröffentlichen, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich, da die Zahlen im Fiskaljahr 2022 dann schlechter aussehen könnten. Deshalb ist es also viel wahrscheinlicher, dass Capcom mit „Resident Evil 8“ bis zum Fiskaljahr 2022 wartet. Das heißt schlussendlich, wenn es nicht im April 2021 erscheint, wird es aller Voraussicht nach erst Ende 2021 vorgestellt und erscheint dann in diesem Zeitraum bis März 2022.

Schlussendlich bleibt die Frage offen, wie es mit den Capcom-Remakes in der Zukunft weitergeht. Das Survival-Horror-Spiel Dino Crisis-Remake könnte mit der RE Engine ausgestattet werden – immerhin wurde die Marke kürzlich neu angemeldet – und für Resident Evil in einem Jahr einspringen. Das Potenzial wäre in jedem Fall geboten. Weiter könnte sich Capcom dazu entscheiden, Titel wie den allerersten „Resident Evil“-Ableger noch einmal neu aufzulegen oder beliebte Einträge wie „Resident Evil Code Veronica“ zu rebooten. All das könnte sich auf den potenziellen Release auswirken.