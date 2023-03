Pistole Blacktail finden in Resident Evil 4 Remake – Lohnt sie sich?

In Resident Evil 4 Remake gibt es mehrere Pistolen. Die Auswahl an Pistolen ist also wirklich gigantisch für ein „Resident Evil“-Spiel. Und das Gute ist, dass alle Waffen ihre Stärken und Schwächen haben.

Was also kann die Pistole Blacktail? In dieser Lösung widmen wir uns voll und ganz der Blacktail und schauen, ob sie für den täglichen Gebrauch von Leon S. Kennedy geeignet ist.

Pistole Blacktail – Resident Evil 4 Remake

Wo finde ich die Pistole Blacktail? Die Blacktail lässt sich bei dem mysteriösen Händler kaufen, der überall am Wegesrand auftaucht.

Doch ihr müsst eine Voraussetzung erfüllen. Um die Pistole kaufen zu können, müsst ihr erst einmal das Kapitel 7 erreicht haben. Wenn ihr die Burg betretet, steht der Händler auf der rechten Seite mit einigen Upgrades – darunter auch eine neue Pistole für 24.000 Peseten.

Hier findet ihr die Magnum: Broken Butterfly. © Capcom/PlayCentral.de

Lohnt sich die Pistole Blacktail? Ja, die Blacktail hat eine gute Feuerrate und sie ist sehr kompakt. Im Inventar braucht sie also nicht sehr viel Patz.

Im direkten Vergleich steht die Red9, die eher mit Feuerkraft auftrumpft und nicht ansatzweise an die Feuerrate der Blacktail heranreicht. Wenn ihr also lieber auf schnelle, präzise Schüsse steht, dann könnt ihr die Punisher oder die Red9 an dieser Stelle gegen die Blacktail tauschen.

Im direkten Vergleich stinkt die Red9 schon ein wenig ab. Wir haben euch den Vergleich an folgender Stelle einmal eingebunden. Feuerkraft ist in dem Fall nicht alles.

Die Red9 kann hier leider nicht mithalten. © Capcom/PlayCentral.de

Am besten verkauft ihr eure Handfeuerwaffe, falls ihr sie bereits mit einigen Upgrades versehen habt. Dann bekommt ihr das Geld für die Verbesserungen wieder und könnt noch einmal Hand anlegen an die neue Blacktail.

Entscheidet euch aber im Vorfeld, auf welche Waffe ihr euch spezialisieren möchtet. Mehrere Pistolen zu tragen, macht im Normalfall eigentlich gar keinen Sinn.