PS5 kaufen, keine 4. Welle mehr in 2020?

Ein reges Verkaufschaos ist rund um die PlayStation 5 ausgebrochen. Nach einigen Verkaufswellen, die bereits vor dem eigentlichen Release mit dem Vorverkauf ihren Anfang nahmen, ist die Konsole bis heute noch nicht regulär erhältlich. Aber wird sich das 2020 noch einmal ändern?

Die wartenden Kunden schauen auf leere Bestände in den Märkten und Onlineshops, vereinzelt ist sie mal hier und da erhältlich. Aber die große, vor einiger Zeit angedeutete 4. Verkaufswelle lässt auf sich warten.

PS5: Kommt die 4. Welle noch in diesem Jahr?

Wir gehen aktuell nicht mehr davon aus, dass es in diesem Jahr noch eine 4. Welle geben wird. Bis zuletzt gab es keine weiteren Informationen von Händlern wie Otto.de oder Amazon, die sich bis heute in Schweigen hüllen. Aktuell hieß es zuletzt am 28. Dezember 2020, dass keine Infos vorliegen bei Otto:

Hallo, dazu haben wir keine weiteren Infos. LG^KC(DE) — Otto (GmbH & Co KG) (@otto_de) December 28, 2020

Es hieß zwar vor einiger Zeit seitens Sony, dass es gegen Ende des Jahres noch einmal zu einem verfügbaren Kontingent kommen sollte, doch das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen und der Nachschub lässt auf sich warten.

Bei Saturn und MediaMarkt keine Auslieferung mehr in 2020

Parallel haben Saturn und MediaMarkt kürzlich bestätigt, dass Vorbesteller und Post-Release-Käufer, die ihre Konsole bislang noch nicht zugeschickt bekommen haben, nicht mehr in 2020 mit einer Lieferung rechnen sollen.

Auch hier ist nach wie vor unklar, wie lange es schließlich dauern wird, bis alle ihre Konsole erhalten werden. Womöglich gibt es im Januar 2021 neue Informationen.

Falls ihr nicht länger warten möchtet, könnt ihr die Konsole hier jederzeit stornieren. Saturn und MediaMarkt erstatten das Geld dann umgehend zurück, wie sie angeben. Doch wenn ihr noch weiter wartet, erhaltet ihr bei der Auslieferung ab sofort eine 3-monatige Mitgliedschaft von PS Plus obendrauf.

Bedenkt jedoch, dass die Konsole weiterhin nur in Onlineshops verfügbar sein wird und das auf unbestimmte Zeit – wenn sie denn überhaupt mal verfügbar ist. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.