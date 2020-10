PS5 vorbestellen: Otto bestätigt erst einmal keine weitere Ware!

Die PS5 konnte am 25. September 2020 zum bisher letzten Mal vorbestellt werden. Der Onlinehändler Otto gab den Start der 2. Vorbesteller-Welle einen Tag zuvor via Twitter bekannt, entsprechend groß war der Ansturm der Besucher am nächsten Tag. Derzeit sind beide Modelle der PlayStation 5 komplett ausverkauft. Doch wie sieht es mit weiterem Kontingent zum Vorbestellen aus?

Wir haben bei Otto nachgefragt, wie es um weiteres PS5-Kontingent steht und die folgende Antwort erhalten.

„Aktueller Stand ist, dass wir vorerst keine weitere Ware bekommen. Die Kunden, die vorbestellt und keine Stornierung oder Ablehnung erhalten haben, sollen die PS5 zum Erscheinungstermin erhalten.“

Entsprechend sieht es derzeit tatsächlich nicht sonderlich gut aus, dass vor dem Release der Konsole am 19. November neue Ware eintreffen wird. Wer die Konsole aber über den Onlineshop bestellt und bislang keine Stornierung erhalten hat, der wird die PS5 laut Otto pünktlich am 19. November in den Händen halten.

In diesem Artikel haben wir euch das Vorbesteller-Chaos noch einmal übersichtlich zusammengefasst und erklären außerdem die aktuelle Lage in Deutschland bezüglich der PS5-Verfügbarkeit.

Wichtig: Bei Otto könnt ihr alternativ zum Vollpreis auch eine Ratenzahlung vereinbaren. So bezahlt ihr in 24 Monatsraten beispielsweise weniger als 25 Euro pro Monat. Für diesen Service ist der Händler bekannt und beliebt.

PS5: Preis und Release bei Otto

Aber was kostet die PS5 in der Disk-Version und wie viel die „All Digital“-Version? Wann erscheint die PS5? Diese Details zum Launch der Next-Gen-Konsole solltet ihr beachten:

Preis: 499,99 Euro für die Version mit Laufwerk

499,99 Euro für die Version mit Laufwerk Preis: 399,99 Euro für die Version ohne Laufwerk

399,99 Euro für die Version ohne Laufwerk Preis: 69,98 Euro für den DualSense-Controller

69,98 Euro für den DualSense-Controller Release-Datum: 19. November 2020

Wenn ihr sie nicht bei Otto kaufen möchtet, dann ist dies ebenso bei Amazon, Saturn oder MediaMarkt möglich.

© Sony