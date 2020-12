PS5-Vorbestellung: MediaMarkt und Saturn bieten wartenden Kunden Entschädigung an

Manche, die eine PS5 über MediaMarkt und Saturn vorbestellt haben, warten noch immer auf die Zustellung. Nun gibt es endlich Neuigkeiten für diese Kunden.

Keine PS5 mehr im Jahr 2020

Am vergangenen Wochenende erhielten diese Käufer eine E-Mail, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass in diesem Jahr keine Auslieferung von weiteren PS5-Konsolen mehr stattfindet. Wer also noch immer darauf wartet, seine Konsole zu bekommen, der muss sich bis ins nächste Jahr gedulden. MediaMarkt und Saturn können allerdings keinen genauen Termin nennen.

© Sony

Die Händler bieten den Kunden an, ihre Konsole zu stornieren und das bereits im Voraus bezahlte Geld zurückzuzahlen. Entscheiden sich die Spieler aber dafür, weiter auf die PS5 zu warten, dann bekommen sie als Entschädigung eine dreimonatige Mitgliedschaft für Playstation Plus im Wert von 24,99 Euro.

Diese Mitgliedschaft muss nicht sofort eingelöst werden. Die Kunden können sie auf aufheben und erst dann nutzen, wenn sie ihre Konsole geliefert bekommen und dann direkt das PS Plus-Abo mit den Gratis-Spielen in Anspruch nehmen – darunter die PS Plus Collection mit 20 Titeln.