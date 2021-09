PS5: Neues Modell CFI-1100 im Vergleich mit der originalen Konsole CFI-1000

Die PS5 leidet immer noch unter großen Lieferengpässen. Diese will Sony jetzt wohl mit einer kleinen Revision des bisherigen PlayStation 5-Modells etwas mindern. Deshalb ist derzeit das neue Modell CFI-1100 im Umlauf, das durch ein paar Änderungen für hitzige Gemüter bei den Fans sorgt.

In unserem Vergleich mit dem alten Modell zeigen wir euch genau die Gemeinsamkeiten und Unterschiede und beantworten für euch am Ende die Frage „Ist das Modell CFI-1100 wirklich so viel schlechter?“.

Darin gleichen sich das neue und das alte PS5-Modell

Bevor wir aber direkt auf die Unterschiede eingehen, wollen wir erst einmal klarstellen, was gleich geblieben ist – das ist nämlich eine ganze Menge.

Im Grunde bekommt ihr mit Modell CFI-1100, rein von den Funktionen her, eins zu eins die gleiche Konsole wie eine aus der Reihe CFI-1000 (das Launchmodell). Das gilt sowohl für die Disc- (CFI1100A) als auch die Digital-Variante (CFI1100B) – mit dem einzigen Unterschied, das entweder ein Laufwerk dabei ist oder nicht.

Ihr bekommt also weiterhin 825 GB internen Speicher, am Design hat sich nichts geändert und es werden die gleichen Standards und Versionen bei Laufwerk, Bluetooth und HDMI verwendet. Auch der beigelegte DualSense-Controller ist weiterhin der, der schon beim Launch dabei war.

Rein von der Ausstattung her werdet ihr also zunächst keinen Unterschied bemerken, egal welches Modell der PlayStation 5 ihr habt.

Das sind die Unterschiede zwischen CFI-1100 und CFI-1000

Trotzdem gibt es ein paar kleinere und einen sehr großen Unterschied, der zuletzt für sehr kritische Aussagen gesorgt hat. Die folgenden Infos und Bilder stammen aus dem YouTube-Video von Austin Evans, der die beiden Modelle bereits miteinander verglichen hat.

Neuer Standfuß mit neuer Schraube: Eine äußerliche Änderung, die das Modell tatsächlich besser macht, ist der neue Standfuß. Dieser kommt mit einer Schraube, die ohne Werkzeug ganz einfach gegriffen und festgeschraubt werden kann. Ihr könnt also den Schraubenzieher im Werkkasten oder die Cent-Münze im Portemonnaie lassen. Rein von der Funktion her ist der Standfuß aber ansonsten identisch.

Die neue Schraube rechts kann einfacher mit der Hand reingeschraubt werden. ©YouTube: Austin Evans

Andere WLAN-Lösung: Tatsächlich wird in der neuen PS5 eine andere Lösung für das WLAN-Modul verwendet. Es gibt derzeit aber noch keine Vergleiche, was von beidem letztlich besser ist oder ob es überhaupt einen Unterschied macht.

Die Kabel für das WLAN-Modul sind etwas anders. Die Unterschiede sind aber noch nicht bekannt. ©YouTube: Austin Evans

Neues Modell des Lüfters: Bereits zum Launch gab es bei der PlayStation 5 zwei Modelle der Lüfter, die verbaut wurden. Einer davon war etwas leiser als der andere. Welchen ihr in eurer Konsole habt, könnt ihr so herausfinden:

PS5: Sind verschiedene Lüfter der Grund, weshalb die Konsole unterschiedlich laut ausfällt?

Im Modell CFI-1100 wurde wieder ein neuer Lüfter verbaut. Der Unterschied in der Lautstärke ist nicht groß, aber mit 42,1 Dezibel ist der Lüfter noch einmal um 1,4 Dezibel leiser. Sitzt ihr weit genug entfernt von beiden Konsolen, dann sollte das jedoch nicht bemerkbar sein.

Jedoch hat das neue Lüftermodell etwas andere und vor allem längere Lamellen, wie das Vergleichsbild zeigt:

Der Lüfter des neuen Modells ist etwas leiser und sieht anders aus. ©YouTube: Austin Evans

Knackpunkt Kühlkörper

Auf dem Papier gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Konsolen, der auffällt. Und zwar ist das Modell CFI-1100 knapp 300 Gramm leichter. Wie Evans in seinem Video herausfindet, liegt das letzten Endes am verwendeten Kühlkörper, der deutlich kleiner ist.

inks die neue PS5 und rechts das alte Modell. Der Unterschied ist klar zu erkennen. ©YouTube: Austin Evans

Daher rühren die Sorgen, die viele mit dem neuen Modell haben. Sony hat in der Vergangenheit schon mit lauten und heißen Konsolen zu kämpfen gehabt und mit der PS5 eine Verbesserung versprochen. Nach nur einer Revision wird schon wieder an der Hitzelösung gespart. Das rächt sich wie Wärmebilder zeigen, da das neue Modell drei bis fünf Grad wärmer wird.

Was könnte das bedeuten? Es lässt die Vermutung zu, dass das neue Modell die Hitze nicht mehr ausreichend weiterleitet und aus dem Gerät rauspustet. Im schlimmsten Fall kann das für einen fatalen Ausfall von Komponenten wie dem SSD-Speicher sorgen. Zudem ist derzeit nicht bekannt, ob es einen Unterschied bei der Wärmeentwicklung des Slots für die interne Speichererweiterung gibt.

PS5: Neues Modell mit Hitzeproblem im Umlauf, das fatal werden könnte

Darum müsst ihr euch beim neuen PS5-Modell keine Sorgen machen

Das hört sich im ersten Moment so an, als müsstet ihr euch Sorgen machen, wenn ihr beim nächsten Verkauf der PS5 eine CFI-1100 erhaltet. Aber so dramatisch, wie es klingt, ist es derzeit noch nicht.

Nimmt Sony den Schaden in Kauf? Nur um die PS5 günstiger oder schneller zu produzieren, wird Sony zwar einen Teil der Qualität in Kauf nehmen, aber trotzdem sicher gehen, dass die Konsolen einwandfrei funktionieren. Gehen die ersten CFI-1100-Modelle in wenigen Monaten kaputt, dann wäre das für den gesamten Konzern ein immenser Rufschaden, den sie wohl kaum in Kauf nehmen würden.

Das könnt ihr selbst gegen die Hitze tun

Zudem könnt ihr selbst etwas gegen Hitzestau und der erhöhten Temperatur machen. Stellt sicher, dass eure PlayStation 5 wirklich richtig auf dem Standfuß befestigt ist, und so in einer höheren Position steht beziehungsweise liegt. Achtet ebenfalls darauf, dass um die Konsole herum zu Wänden oder anderen Gegenständen mindestens zehn bis fünfzehn Zentimeter Platz sind, damit die Wärme sich richtig verteilen kann.

Entstaubt zudem eure Konsole regelmäßig, damit sie gar nicht erst zu sehr von Dreck und Staub beeinträchtigt wird. Ein paar Tipps zur Reinigung und wie ihr die Seitenteile entfernt, hat PlayCentral ebenfalls für euch parat.

Fazit: Letztlich sollte die PlayStation 5 keine Probleme machen, solange ihr ein paar der Aufstelltipps beherzigt – das gilt sowohl für das neue als auch das alte Modell. Zwar ist die Kühlleistung eingeschränkter, dafür ist der Lüfter etwas leiser und die Schraube einfacher zu montieren. Wenn ihr wirklich Angst vor den Langzeitfolgen habt, dann solltet ihr für das ruhige Gewissen vor dem Kauf eine zusätzliche Geräteversicherung abschließen, wie einige Händler sie anbieten.

Noch auf der PS5-Suche? Falls ihr derzeit auf der Jagd nach einer PlayStation 5 seid, hilft euch PlayCentral dabei. In unserer Händlerauflistung findet ihr stets aktuelle Hinweise darauf, ob und wann ein Verkauf wieder stattfindet. Gerade in den letzten Tagen sind wieder vermehrt Konsolen in den Verkauf gegangen.