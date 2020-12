PS5 im Schredder: Achtung, Herzschmerz!

Welch Graus dieser einen PlayStation 5 hier nur widerfahren ist. So ist sie doch an einen Besitzer geraten, der nichts Gutes mit ihr im Schilde führte. Das nachfolgende Video ging in den letzten 24 Stunden viral und es löst beim Zusehen einen spürbaren Schmerz im Herzen aus. Ihr solltet euch also genaustens überlegen, ob ihr euch die nachfolgende Schaurigkeit wirklich zu Gemüte führen möchtet oder lieber nicht.

Aber was ist zu sehen? Der PS5-phobe Besitzer weiß scheinbar nichts Besseres mit seiner neuen Konsole anzufangen, als sie kurzerhand in einen echten Schredder zu schicken.

Doch das Schicksal der noch sehr jungen und unschuldigen Konsole war bereits besiegelt, als sie beim Reddit-User cheesinmya** zu Hause ankam. Was nach dem Eintreffen geschah, seht ihr hier:

O PS5! Meine PS5!

Doch warum tut dieser Anblick nur so weh? Insbesondere die knappe Verfügbarkeit und die Tatsache, dass sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt über solch ein Stück der Unterhaltungsform in so schweren Zeiten wie einer globalen Pandemie freuen würden, könnten sie sie nur in Händen halten, macht den Anblick so schwer.

Dazu kommt, dass zig Konsolen an Bot-Käufer respektive Scalper gingen und die initiale Verfügbarkeit so weiter künstlich sank. Man könnte das Video auch als Provokation wahrnehmen, wenn man die globale, nicht vorhandene Verfügbarkeit einberechnet. Da leidet einfach jeder Interessent automatisch mit.

Wenigstens macht die PS5 es dem Schredder nicht einfach, sie geht also nicht kampflos unter. Auch wenn das nur ein kleiner Wermutstropfen ist.

Aufgrund des Schredderns gibt es nun eine wertvolle Konsole weniger auf der Welt, sie kostet immerhin über 500 Euro. Das Ableben der neuen Sony-Technik tut einfach im Herzen weh, könnten doch Menschen auf der ganzen Welt Besseres damit anstellen wie zum Beispiel der junge Angel aus Philadelphia, der seinen krebskranken Nachbar mit einem Exemplar überrascht hat:

