Teenager überrascht 10-jährigen, an Krebs erkrankten Nachbar mit PS5

Es sind die Geschichten, die das Leben schreibt, die unsere Herzen erwärmen. Und so auch die Story von Sonny Boyd aus Philadelphia, Pennsylvania.

Der 10-jährige Junge, der die 5. Klasse besucht, musste in diesem Jahr so einiges durchstehen. Er hat in 2020 eine chirurgische Operation hinter sich gebracht, die er aufgrund seines Hirntumors benötigte. Und als wäre das nicht schon ein gewaltiger Schicksalsschlag, brach er sich obendrauf noch das Bein in diesem Jahr und sitzt deshalb aktuell im Rollstuhl.

PS5-Geschenk: Nachbar Angel Ortero ist ein echter Engel

Sein Nachbar Angel Ortero entpuppte sich an diesen Tagen als wahrer Engel. Der 16-jährige Teenager besucht die Roman Catholic High School und ist für seine Menschen aus dem Umfeld da. Er und sein Nachbar Sonny stehen sich sehr nahe und da kam er auf die Idee, seinen Freund mit einer PlayStation 5 zu überraschen.

Er erklärt gegenüber 6ABC News:

„Ich als 16-jähriges Kind war so aufgeregt, damit zu spielen. Aber ich sah Sonnys Posting und ich dachte, dass sein Glück wichtiger wäre als meins. […] Ich denke einfach, dass all die materialistischen Dinge nicht so wichtig sind wie das Lachen, das ich auf sein Gesicht zaubern konnte.“

Dabei kam die Mutter des jungen Angels auch nur mit Mühe und Not an eine der überall vergriffenen Konsolen. Doch am Ende überließ er seine Konsole dem erkrankten Sonny, um ihn in diesen schweren Zeiten ein wenig Positivität in sein Leben zu zaubern.

Sonnys Mutter wollte im Nachgang zumindest ein Teil der Überraschung zurückgeben, weshalb sie darauf bestand, ihm dann ein wenig Geld für die Tat zukommen zu lassen. Doch Angel überließ das Geld dann doch lieber anderen Kindern:

„Ich wollte, dass es ein Geschenk von mir an Sonny ist. Deshalb habe ich das Geld genommen und so viele Spielzeuge wie möglich gekauft. Ich habe sie an meine Großmutter gespendet.“

Seine Großmutter selbst kann mit den Spielzeugen natürlich nicht viel anfangen. Aber da sie für die hiesige Kirchengemeinde arbeitet, leitet sie sie weiter an Kinder in der Dominikanischen Republik, die sie in jedem Fall gebrauchen können.