PS5-Hype scheint weitaus größer als bei der PS4 zu sein

Gestern hat sich die PlayStation 5 vollständig vor uns entblößt und ihr Plastikgewand fallen lassen. In einem Teardown-Video bastelte Sony die Next-Gen-Konsole vollständig auseinander und zeigte uns ihr Innerstes. Dabei wurde auch die Möglichkeit offenbart, den Standfuß und Case abzumontieren und auszutauschen.

PS5: Das ist das neue Kühlsystem aus flüssigem Metall

Dass dieses Video die PS5-Fans weltweit interessieren wird, war abzusehen. Interessant ist jedoch, dass anhand dieses Teardowns gleichzeitig deutlich wurde, wie viel größer der Hype und die kommende Sony-Konsole zu sein scheint.

So viel größer ist der Hype um die PS5

Vergleicht man die Zahlen der beiden YouTube-Videos, die von Sony veröffentlicht worden sind, bekommt man nämlich einen ziemlich guten Eindruck davon, wie viel mehr Menschen inzwischen ein Interesse an der PlayStation 5 im Vergleich zur PS4 Pro haben.

So hat der Blick ins Innere der PS5-Konsole in nur 17 Stunden über 4,3 Millionen Views zu verzeichnen, während die Hardware-Vorstellung der PlayStation 4 Pro in drei Jahren auf nur 1,5 Millionen Klicks kommt:

So viel mehr Menschen haben Interesse am Innersten der PlayStation 5.

Wie fair ist der Vergleich? Ehrlicherweise muss man sagen, dass diese Form der Präsentation noch nicht allzu etabliert oder verbreitet war und ein derartiges Teardown-Video erst bei dem Pro-Modell der PlayStation 4 gestartet wurde. Bis dato wurde also eher ein Nischenpublikum mit Hardcore-Interesserenten erreicht. Ein ähnlicher Clip für die Standard-PS4 hatte deshalb sogar nur 400.000 Views.

Das veränderte Marketing bei der PlayStation 5

Doch nicht nur das: Insgesamt verfolgte Sony bei der PS5 scheinbar eine neue Marketing-Strategie und startete früh mit ersten Andeutungen und Informationshäppchen, die Neugier und Spannung besonders hoch hielten.

Die dabei fehlenden Details und das Schweigen Sonys über bestimmte Themen weckten daraufhin nur noch mehr das Interesse an genaueren Infos, sodass Videos wie der aktuelle Teardown viele Zuschauer anzog.

Darüber hinaus hat sich die Informationsverbreitung via Social Media und Co in den letzten Jahren seit PS4-Release noch einmal drastisch verändert. Auch der Zugang zu mobilem Highspeed-Internet wird seinen Teil zu den erhöhten Viewzahlen beitragen. Dass der Hype groß ist, kann allerdings nicht abgestritten werden. Vor allem nicht mit Hinblick auf den enormen Preorder-Anstum der am 19. November 2020 erscheinenden Next-Gen-Konsole.