Es macht den Anschein, als plane Sony die heiß spekulierte PlayStation VR2 mit einem neuen VR-Controller zu veröffentlichen. Ein aktuelles Patent gibt ein wenig Aufschluss darüber, was das Unternehmen in petto haben könnte.

Ob das nachfolgende Patent einen neuen Controller abbildet, den Sony in jedem Fall produziert, ist noch nicht abzusehen. Fakt ist allerdings, dass das Unternehmen ein Produkt planen könnte, das diesem Patent entspricht. Also sehen wir uns das Patent natürlich einmal etwas näher an:

© Patentscope

Ist das der PlayStation VR2-Controller?

Allem voran soll das Patent für eine „Spielmaschine für zu Hause“ gedacht sein, was eindeutig auf eine Videospielkonsole oder entsprechende Peripherie wie eine PlayStation VR oder gar eine PlayStation VR2 deutet.

Welche technischen Features werden hier verbaut? Der Controller soll die Bewegung der Hand des Benutzers erkennen, während es mit einer Vielzahl an Sensoren ausgestattet ist, die die Fingerbewegungen erfasst. Diese Sensoren können wiederum feststellen, ob sich ein Finger annähert oder ein Kontakt besteht.

Das Design erinnert nicht an die aktuellen PlayStation Move-Controller von Sony. Die User müssen viel mehr eine Schlaufe über die Hand ziehen und können den Controller dann fest in die Hand nehmen, um die Finger dann auf der Rückseite zu platzieren. Ein paar zusätzliche Button könnten außerdem auf dem Gerät platziert werden, wie die Idee zeigt. Das Ganze erinnert ein wenig an den Controller der Valve Index.

Insgesamt könnten eure Hände mit solch einem Device also wunderbar im Spiel gespiegelt und angezeigt werden. Hände könnten so glaubhaft transportiert und Aktionen wie das Greifen oder Ballen einer Faust ausgeführt werden. Welche Möglichkeiten eine neue PS VR2-Technik noch so alles bieten könnte, ist bislang noch unklar. Es wird spekuliert, dass sie keine Kabel mehr am Headset hat. Aber Sony hält sich mit Infos noch bedeckt.