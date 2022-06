Wer braucht schon die E3, wenn es doch die PC Gaming Show 2022, das Summer Game Fest und Xbox- und Bethesda-Showcases gibt? Nicht beantworten, das ist eine dieser rhetorischen Fragen und nicht ganz ernstgemeint. Falls ihr die PC Gaming Show 2022 verpasst habt, findet ihr sie hier, um sie euch in voller Länge anzusehen.

Hier könnt ihr die PC Gaming Show 2022 nachträglich schauen

Darum geht’s: Seit einiger Zeit hält das Magazin PC Gamer in Kooperation mit diversen Entwicklerstudios und Publishern ein eigenes Spiele-Event ab. Dabei handelt es sich in diesem Jahr um die PC Gaming Show 2022 und ihr könnt sie euch hier in voller Länge anschauen. Ab Minute 12:46 beginnen die Interviews, ab 33:35 geht die eigentliche Show los:

Das sind die Spiele-Highlights der PC Gaming Show 2022

Gezeigt und angekündigt wurde eine ganze Menge und da dürfte auch für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein. Wir picken uns hier aber trotzdem einfach mal einige Rosinen heraus, die wir kurz etwas eingehender vorstellen.

System Shock: Das Remake hat einen neuen Gameplay-Trailer

System Shock: Nightdive Studios arbeitet schon geraume Zeit am Remake des Klassikers von unter anderem Warren Spector. Dabei steht vor allem die schicke neue Grafik im Vordergrund, gleichzeitig soll aber auch die Atmosphäre des Originals erhalten bleiben.

Half-Life: Alyx bekommt kostenlose Fan-Kampagne

Half-Life: Alyx wird durch eine Mod-Kampagne erweitert. Das bedeutet, dass alle, die das Valve-Spiel und die passende VR-Brille besitzen, einfach so gratis in den Genuss einer weiteren, ungefähr vier bis fünf Stunden langen Story-Kampagne kommen. Auch wenn es „nur“ eine Mod ist, sieht das schon sehr gut aus.

The Alters: This War of Mine-Macher bringen SciFi-Horror

The Alters setzt auf verwirrenden Psycho-Horror – zumindest im ersten Trailer. Was genau auf dieser Station los ist, lässt sich nur schwer sagen, aber irgendwie sehen hier alle genau gleich aus. Das Ganze wirkt äußerst spannend, psychedelisch und sehr abgefahren. Kommt von den Menschen hinter Frostpunk, This War of Mine und Children of Morta.

The Invincible sieht aus wie Firewatch im Weltraum

The Invincible schickt uns auf Erkundungstour auf einem unbekannten Planeten. Der weist Spuren von Menschen auf, die vor uns kamen – und unter anderem Roboter zurückgelassen haben. Das Ganze wirkt recht entspannt und spannend. Durch den ständigen Funkverkehr und den Gameplay-Fokus auf Erkundungen werden Erinnerungen an Firewatch wach.

Welches Spiel von der PC Gaming Show 2022 war euer Highlight? Schreibt es uns in die Kommentare.