Park Beyond auf dem PC: Systemanforderungen und Beta

Die Entwickler von Park Beyond bei Limbic Entertainment haben die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version ihres Theme-Park-Spiels bekannt gegeben. Außerdem steht jetzt fest, wie ihr an der geschlossenen Beta von Park Beyond teilnehmen könnt.

„Park Beyond“ hält jede Menge verrückte Fahrgeschäfte für euch bereit. © Bandai Namco Entertainment/Limbic Entertainment

Hardware für Park Beyond: Das sind die minimalen Systemvoraussetzungen

Um „Park Beyond“ auf dem PC spielen zu können, muss euer System eine Reihe von minimalen Anforderungen erfüllen. Das Spiel läuft dann in Full-HD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde. Dazu benötigt ihr das folgende Mindest-Setup:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660 2GB / AMD HD 7850 2GB

DirectX: Version 11

Park Beyond: Empfohlene Systemanforderungen bleiben gemäßigt

Was sich bei den minimalen Systemanforderungen für „Park Beyond“ schon angedeutet hat, setzt sich bei den empfohlenen Voraussetzungen fort: Die fallen nämlich sehr gemäßigt aus. Selbst dann, wenn ihr den Theme-Park-Simulator in 4K-Auflösung spielen möchtet, reicht eine mittelklassige Grafikkarte vollkommen aus:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 3600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 780 3GB / AMD RX 480 4GB

DirectX: Version 12

Closed Beta von Park Beyond: So nehmt ihr teil

Wenn ihr „Park Beyond“ bereits vor dem offiziellen Release am 16. Juni 2023 zocken möchtet, habt ihr die Chance, den Titel im Rahmen der geschlossenen Beta auszuprobieren. Diese Testphase findet vom 9. Mai 2023 um 16:00 Uhr (MEZ) bis zum 19. Mai 2023 um 16:00 Uhr (MEZ) statt, allerdings nur auf dem PC.

Um an der Beta teilzunehmen, müsst ihr ein Konto bei Bandai Namco anlegen und euch für den Test registrieren. Insgesamt gibt es 10.000 Keys für die Beta, die unter allen Anmeldungen verlost werden. Gehört ihr zu den glücklichen Gewinnern, erhaltet ihr einen Steam-Key, mit dem ihr die Beta-Version spielen könnt.

Die Verlosung selbst findet an zwei Terminen statt, nämlich am 9. Mai 2023 um 17:00 Uhr (MEZ) und am 15. Mai 2023 um 16:00 Uhr (MEZ). Ihr erhaltet euren Key direkt im Anschluss an die Verlosung per e-Mail zugeschickt.