Overwatch 2: Blizzard lotet aus, wie viel Spieler für Skins zahlen würden

Der Release von Overwatch 2 rückt immer näher. Am 4. Oktober ist es soweit und der Hero-Shooter übernimmt den Platz des Vorgängers Overwatch. Schon länger ist bekannt, dass mit dem Release auch auf Free-2-Play-Modell umgestellt wird. Den ersten Teil musste man noch regulär kaufen.

Auf die stark in der Kritik stehenden Loot-Boxen aus dem Vorgänger wird man ebenfalls verzichten, dafür gibt es einen Battle Pass und einen Shop für kosmetische Items. Eine Umfrage von Entwickler Blizzard sorgt jetzt für Aufsehen, weil sie direkt darauf abzielt, herauszufinden, wie viel Geld Spieler*innen für einzelne Skins in die Hand nehmen würden.

Overwatch 2: 45$ für einen Skin?

Twitter-User Portergauge hat in einem Post Ausschnitte einer Umfrage geteilt, an der ein Freund von ihm teilgenommen hat. Dort wurden auch Fragen gestellt, die direkt mit der Preisgestaltung zusammenhängen und Fans das Schlimmste erwarten lassen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Hier sind die Preise, nach denen in der Umfrage gefragt wurde:

Mythischer Skin : $44.99

: $44.99 Legendäres Skin-Bundle (einschließlich Waffenanhänger, Spielersymbol, Siegespose, Voice Line, Namenskarte und Spray): $29.99

(einschließlich Waffenanhänger, Spielersymbol, Siegespose, Voice Line, Namenskarte und Spray): $29.99 Legendärer Skin : $24.99

: $24.99 Emote Highlight Intro Souvenir : $19.99

: $19.99 Waffenanhänger : $9.99

: $9.99 3 Sprays im Paket: $4.99

Vor allem die Frage nach dem mythischen Skin für $44,99 stößt Fans sauer auf. Immerhin bekommt man für diesen Preis teilweise ganze Spiele und nicht nur ein besonderes Kostüm in einem einzigen Spiel. Besonders nach dem Release von Diablo Immortal steht Blizzard bei seiner Anhängerschaft auf dünnem Eis, speziell beim Thema Mikrotransaktionen.

Es ist offiziell: Junker Queen debütiert in Overwatch 2

Blizzard dementiert

Die bekannte Seite Kotaku hat beim Entwicklerstudio nachgefragt und folgende Antwort bekommen:

„Diese Umfrage dient ausschließlich dazu, die Vorlieben der Spieler für verschiedene Arten von Overwatch 2-Kosmetika besser zu verstehen […] Die Preise, die in der Umfrage angezeigt wurden, wurden pro Benutzer zufällig ausgewählt und sind kein Indikator für die endgültigen Preise. Wir planen, Details zu unserem Shop- und Battle-Pass-System näher an unserem Release am 4. Oktober zu veröffentlichen.”

Es handelt sich also nur um einen Teil der Umfrage und andere Spieler*innen bekommen offenbar andere Preise angezeigt. Dennoch beschäftigt sich Blizzard intensiv damit und lotet zumindest aus, welche Optionen der Monetarisierung bestehen. Wenn die oben angegebenen Preise nicht zumindest möglich wären, würde das Studio sicher nicht nach ihnen fragen. Sollte das Ziel der Umfrage sein, eine Meinung der Spielerschaft zu den genannten Preisen einzuholen, so fällt diese ziemlich eindeutig aus.

Was denkt ihr darüber? Findet ihr die Preis überzogen oder in Ordnung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!