One Piece: Wie könnte Sanjis Traum vom Allblue in Erfüllung gehen?

Jeder der Mitglieder von Ruffys Piratencrew aus One Piece hat seinen ganz eigenen Traum. Chefkoch Sanji träumt beispielsweise davon, den Allblue zu finden, um ganz neue Gerichte zu kreieren.

Doch ist es überhaupt möglich, den Allblue zu finden? Eine verrückte Fan-Theorie geht sogar davon aus, dass die Welt von One Piece dazu zerstört werden muss. Wir verraten euch, wie das möglich sein soll.

So könnte Sanji den Allblue finden

Was ist der Allblue überhaupt? Der Allblue ist ein Ort, an dem alle Fischarten der Welt vorkommen sollen. Diese Artenvielfalt soll es nirgendwo anders geben. An dieser Stelle sollen alle bekannten Meere aus „One Piece“ zusammenlaufen.

Doch der Allblue ist bislang nur ein legendärer Ort, dessen Existenz noch nicht bewiesen ist. Die vier Meere werden nämlich von der Landmasse der Red Line voneinander getrennt, sodass ein Zusammenlaufen der Meere unmöglich scheint.

Auch unmöglich für Ruffy? Laut einer Fan-Theorie soll Ruffy nämlich dafür sorgen, dass alle vier Meere zusammenfließen. Mithilfe seiner starken Kräfte und der Hilfe der Antiken Waffen könnte er es nämlich schaffen, die Red Line zu zerstören und so den All Blue zu erschaffen.

Es könnte sogar sein, dass die Red Line sowieso zerstört werden muss, um Laugh Tale zu finden. Oder Ruffy zerstört die Red Line einfach nur für die Freiheit der Pirat*innen, da die Banden nach der Zerstörung ungehindert in alle Meere segeln könnten.

Die Fans sind sich allerdings uneinig, ob die gesamte Red Line dem Erdboden gleich gemacht werden muss oder nur einzelne Orte zerstört werden müssen. Der genaue Mittelpunkt der vier Meere wäre nämlich Rivers Mountain. Doch als Alternative wäre es auch denkbar, dass Mary Geoise zerstört werden muss, der Hauptsitz der Weltregierung.

Somit könnte uns also ein episches Finale erwarten, in welchem ein wichtiger Bestandteil der Welt von „One Piece“ zerstört werden muss. Doch bislang wissen nur Mangaka Eiichiro Oda selbst und einige Auserwählte, wie die Geschichte rund um Ruffy und Co. enden wird.

Was denkt ihr: Gibt es den Allblue überhaupt? Oder jagt Sanji hier einem ausweglosen Traum hinterher?