One Piece: Ims Identität enthüllt? Neue Theorie geht auf Hinweise in Manga-Kapitel 1084 ein

Wie König Kobra erfuhr, ist Lili nie in Alabasta angekommen . Die Fünf Weisen wissen angeblich nichts über ihren Verbleib, doch bei Lilis Erwähnung kehrt Im in den Thronsaal zurück. In den nächsten Kapiteln könnten wir also erfahren, wer Im wirklich ist.

Wer ist Lili Nefeltari? Sie ist die Vorfahrin von Kobra und Vivi und herrschte zu der Zeit, in der die Weltregierung gegründet wurde. Eigentlich sollte ihr Bruder in Alabasta weiterherrschen und Lili das Amt eines Weltaristokraten einnehmen, doch Lili entschied sich angeblich, zu ihrem Volk zurückzukehren.

Außerdem sind in der Kammer der Blumen zahlreiche Lilien gepflanzt , die ebenfalls dafürsprechen, dass Im in Verbindung mit Lili Nefeltari steht.

In Japan wird Im als Imu bezeichnet. Rückwärts gelesen lässt sich das Wort „Umi“ erkennen, was im japanischen „Meer“ bedeutet. Der Fan schlussfolgert weiterhin, dass es sich bei der Person auf Bartholomäus Bärs Bibel um Lili handeln könnte, da ihr Gesicht dem von Vivis Mutter zum Verwechseln ähnlich aussieht.

Die blaue Lilien-Blume diente als Symbol der Gottheit „Nefertem“, woher der Nachname Nefeltari und die blaue Haarfarbe von Vivis Familie rühren. Der Fan glaubt, dass die in „One Piece“ erwähnte Gottheit „Mutter der Natur und des Meeres“ Lili ist, da sie als blaue Lilienblume der See entsprungen ist.

