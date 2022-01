Grafikkarten kosten aktuell sowieso schon viel und sind nur schwer zu ergattern. Die RTX-30er-Grafikkarten wie RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 und einige andere sind jetzt aber nochmal ein bisschen teurer geworden. Nvidia hebt die Preise der Founders-Edition Grafikkarten in Europa an.

Nvidia macht RTX-30er-Grafikkarten teurer und das ist der Grund

Darum geht’s: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und wegen Rohstoffknappheit gibt es Schwierigkeiten bei diversen Lieferketten und in der Produktion. Das führt zu Halbleiter- und Chip-Knappheiten, was auch Grafikkarten betrifft. Obvendrauf kommen noch die Kryptowährungen und Miner, die die Hardware horten. Im Klartext bedeutet das: Beliebte Grafikkarten sind momentan nicht nur schwer erhältlich, sondern auch noch sehr viel teurer als üblich.

Preise steigen weiter: Aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die auf die Preisentwicklung einwirken. Das zeigt das aktuelle Beispiel der Nvidia-Grafikkarten in der Founders Edition, die gerade im Preis gestiegen sind. Zunächst wurden einfach nur die Preise erhöht – ohne Erklärung oder Ankündigung und auch nur die von Nvidia selbst in der Founders Edition (die sowieso quasi gar nicht erhältlich, aber auch beinahe die einzige Chance auf einen Kauf zur UVP sind).

So wurden die Preise angepasst:

RTX 3060Ti : 20 Euro mehr, von 419 auf 439 Euro

: 20 Euro mehr, von 419 auf 439 Euro RTX 3070 : 30 Euro mehr, von 519 auf 549 Euro

: 30 Euro mehr, von 519 auf 549 Euro RTX 3070Ti : 30 Euro mehr, von 619 auf 649 Euro

: 30 Euro mehr, von 619 auf 649 Euro RTX 3080 : 40 Euro mehr, von 719 auf 759 Euro

: 40 Euro mehr, von 719 auf 759 Euro RTX 3080Ti : 70 Euro mehr, von 1.199 auf 1.269 Euro

: 70 Euro mehr, von 1.199 auf 1.269 Euro RTX 3090: 100 Euro mehr, von 1.549 auf 1.649 Euro

Was ist der Grund dafür? Es liegt offenbar an Währungsschwankungen und dem Wechselkurs. In einem Statement gegenüber PC Games Hardware erklärt Nvidia, dass der MSRP aka die Unverbindliche Preisempfehlung normalerweise in US-Dollar angegeben wird und dementsprechend Wechselkursschwankungen unterliege. Das habe in einigen Ländern zu Anpassungen geführt.

