Horror-Spiele für Nintendo Switch – 5 Top-Hits um sich richtig zu gruseln

Die Nintendo Switch hat zwar bei vielen den Ruf, eher eine Konsole für Kinder und Familien zu sein, aber passend zur gruseligen Jahreszeit gibt es einige Horror-Spiele. Wir fassen für euch in einer Toppliste einige der besten Titel zusammen, die euch für das kommende Halloween-Wochenende und darüber hinaus den passenden Grusel-Kick geben können.

Platz 5: Murder House

Release : 14. Oktober 2021

: 14. Oktober 2021 Plattformen : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Entwickler : Puppet Combo

: Puppet Combo Publisher: Puppet Combo

Darum geht’s: Ihr seid Teil eines lokalen News-Teams, das in ein vermeintlich verlassenes Haus einbricht. Das war das Zuhause des hingerichteten Serienkillers Anthony Smith und soll als Hintergrund für eine Geister-Newsstory dienen. Jedoch wandelt durch das Haus ein verrückter Killer im Hasenkostüm, der es auf das gesamte Kamerateam abgesehen hat.

Murder House sollte wirklich als B-Horror angesehen werden, das sich an Trash-Fans orientiert. Die Geschichte ist kaum der Rede wert, die Synchronisation ist extrem überzeichnet und die Optik ist auf dem Niveau des ersten „Resident Evil“-Spiels auf der PS1. Aber genau das macht irgendwo auch den Reiz des Spiels aus.

Das ist der Gruselfaktor: Nostalgiker sollten definitiv einen Blick in „Murder House“ werfen. Zwar wird hier viel vom 80s-Slasher-Genre parodiert, aber doch kann es heute noch gruselig wirken, wenn euch der Plüschhase verfolgt. Zudem gibt es als Hommage an „Resident Evil 1“ die Todesanimationen, die nicht gerade zimperlich in ihrer Darstellung sind.