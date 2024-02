MontanaBlack ist wütend, weil er von seiner Krankenkrasse abgezogen wird!

Der Streamer und Influencer MontanaBlack ist bekannt dafür, dass er in seinen Streams ausspricht, was ihn gerade beschäftigt. Erst kürzlich hat er sich über die hohen Steuern aufgeregt, die er an das Finanzamt zahlen muss.

Nun ist offenbar seine Krankversicherung dran, für die er seiner Ansicht nach ebenfalls viel zu viel bezahlt, vor allem wenn man sich die Leistung anschaut. Aber worum geht es genau?

Monte zahlt monatlich 1.300 Euro an Krankenversicherung

MonataBlack verdient mit seinen Streams, mehreren YouTube-Kanälen, verschiedenen Kooperationen sowie eigenen Geschäftsideen wie zum Beispiel seiner Energydrink-Marke Gönrgy viel Geld, weniger verwunderlich also, dass der 35-Jährige nicht nur einen Haufen Steuern zu zahlen hat, sondern bei den zu zahlenden Beträgen für die Krankenkasse ebenfalls ganz oben mitspielt!

Wie er in seinem Stream erzählt, muss er den monatlichen Spitzensatz an seine Krankenversicherung bezahlen. Das sind laut ihm satte 1.300 Euro.

„Ich bezahl 1.300 Euro Krankenkasse jeden Monat. 1.300, also Spitzensatz!

Und genau das geht ihm ziemlich gegen den Strich, aus einem ganz bestimmten Grund – seine Krankenversicherung übernimmt nämlich nicht alle Leistungen, wie er es eigentlich für so viel Geld erwarten würde.

Und genau dies war wohl vor kurzem der Fall, als Monte etwas an seinem Zahn machen lassen wollte. Die Seine Krankenkasse weigerte sich die Kosten dafür zu übernehmen, weshalb er die den Betrag selbst bezahlen musste. Genau das verstehe er nicht, denn wofür zahlt man denn dann den Spitzensatz?

[…] Und dann will ich eine Sache an meinem Zahn machen lassen […] und sagen: Das zahlen wir nicht dazu. Aber in ihrem Werbeprospekt steht immer, ja hier alles kostenfrei. […] Das musst du selber bezahlen.“

Zwar kann man Monte hier ein wenig verstehen, schließlich sind 1.300 Euro wirklich viel Geld, es ist aber auch kein großes Geheimnis, dass in vielen Krankenversicherungen anfallende Zahnarztkosten nicht vollständig abgedeckt sind und Patienten deshalb einen Teil der Kosten selbst tragen müssen.

Genau aus diesem Grund gibt es Zahnzusatzversicherungen, wodurch spezielle Zahnbehandlungen und Kosten abgedeckt werden. Dies kann Zahnersatz, Zahnreinigungen, Kieferorthopädie und andere zahnärztliche Leistungen umfassen.

