Minecraft-DLC bringt Mando, Baby Yoda und mehr Star Wars ins Spiel

Wenn ihr es liebt, euer Minecraft-Spiel mit neuen Inhalten auszustatten und auf Science-Fiction steht, haben Microsoft und Disney nun genau das Richtige für euch. Der neuste DLC bringt neue Skins, Planeten-Dioramen, ein neues Benutzerinterface, Soundtracks und mehr.

Wie der Zufall es so will, lehnt sich der neue „Star Wars DLC“ unter anderem an The Mandalorian an, die Live-Action-Serie im „Star Wars“-Universum, die aktuell in der 2. Staffel auf Disney Plus läuft.

The Mandalorian mit Mando und Baby Yoda in Minecraft

Wenn ihr euch das Pack kauft, erhaltet ihr Items aus der Originaltrilogie (Epiosode 4 bis 6) und sogar welche aus The Mandalorian wie Skins vom namensgebenden Mandalorianer (Din Djarin) und Baby Yoda. Insgesamt gibt es 36 Skins zum Franchise wie Luke Skywalker, Han Solo oder Leia Organa.

Die 12 verschiedenen Planeten-Dioramen beinhalten Filmsets und umfassen beispielsweise die Planeten Tatooine, Endor, Hoth, Sorgan oder Nevarro. Um zu den verschiedenen Planeten zu reisen, muss der „Hyperraum“ verwendet werden.

Obendrauf gibt es noch die notorischen, futuristischen Vehikel wie die Land-Speeders, X-Wings oder die Razor Crest von Mando. Alle Details seht ihr im nachfolgenden Trailer:

Die neuen Inhalte stehen ab sofort zur Verfügung und kosten 1.340 Minecoins, also rund 10 Euro. Ihr könnt sie direkt im Minecraft Store auswählen und kaufen.

