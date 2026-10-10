Metroid Ravenous für Switch 2 terminiert – Release am 28. Januar 2027

Nintendo hat den nächsten großen Exklusivtitel für die Switch 2 offiziell terminiert. Nach dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time übernimmt Samus Aran das Rampenlicht: Metroid Ravenous erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Damit korrigiert sich zugleich eine widersprüchliche Angabe aus ersten Berichten, in denen teilweise der 27. Januar 2027 genannt wurde. Nintendo führt den 28. Januar 2027 als offiziellen Veröffentlichungstermin.

Samus kehrt im neuen 2D-Abenteuer zurück

Was erwartet Fans in Metroid Ravenous? Der neue Teil setzt die 2D-Ausrichtung der Reihe fort und knüpft an die Ereignisse rund um Metroid Dread an. Samus strandet nach einem Angriff schwer verletzt auf einem unbekannten Mond und muss sich durch eine weitläufige unterirdische Welt kämpfen.

Spielerisch bleibt Metroid Ravenous dem bekannten Metroidvania-Prinzip treu. Samus erkundet labyrinthartige Gebiete, schaltet neue Fähigkeiten frei und stellt sich mächtigen Bossgegnern. Eine zentrale Neuerung sind ihre erwachten Metroid-Kräfte, mit denen sie betäubten Feinden Energie entziehen kann.

Zu ihren gefährlichsten Widersachern gehören fünf geheimnisvolle Weltraum-Ninjas. Diese Attentäter lauern innerhalb der Spielwelt und fordern Samus zu intensiven Duellen heraus. Neben der Standardfassung ist eine Special Edition mit SteelBook und einer Samus-amiibo im Metroid-Anzug geplant. Zusätzlich erscheinen separate amiibo-Figuren von Samus und einer Chozo-Statue.

Nintendos dichter Veröffentlichungskalender

Welche Switch-2-Spiele erscheinen zuvor? Nintendo versorgt die Konsole 2026 in kurzen Abständen mit neuen Produktionen. Zu den bereits veröffentlichten Titeln gehören Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Am 22. Oktober 2026 folgt Nintendo Switch Sports Resort mit zwölf Sportarten und der frei erkundbaren Wuhu-Insel. Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint anschließend am 5. November 2026 und wurde komplett für Nintendo Switch 2 neu entwickelt.

Vor dem Jahreswechsel steht außerdem noch The Duskbloods von FromSoftware im Kalender. Das Multiplayer-Actionspiel soll 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen, besitzt derzeit aber keinen konkreten Veröffentlichungstag. Auch weitere Inhalte für Pokémon Pokopia sind angekündigt.

Weitere Exklusivtitel für 2027

Welche Nintendo-Spiele folgen nach Metroid Ravenous? Bereits am 25. Februar 2027 erscheint Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung in einer Definitive Edition. Die Switch-2-Fassung bietet unter anderem eine höhere Auflösung, eine flüssigere Bildrate, einen neuen Schwierigkeitsgrad und die Inhalte des Erweiterungspasses.

Für das Frühjahr 2027 ist außerdem Kirby and the World Beyond vorgesehen. Das neue 3D-Abenteuer lässt Kirby frei begehbare Landschaften erkunden. Ebenfalls für 2027 bestätigt sind die beiden Open-World-Rollenspiele Pokémon Winds und Pokémon Waves sowie Xenoblade Genesis, das einen neuen Anfang für die Xenoblade-Reihe darstellen soll.

Über ein neues 3D-Super-Mario-Spiel wird weiterhin spekuliert, eine offizielle Ankündigung oder ein Erscheinungstermin liegen jedoch noch nicht vor. Zunächst dürfen sich Nintendo-Fans auf Link und anschließend auf Samus freuen. Welches der kommenden Switch-2-Spiele steht bei euch ganz oben auf der Wunschliste? Schreibt es uns in die Kommentare.

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