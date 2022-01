Metroid Prime Trilogy: Vor Metroid Prime 4 könnte der Switch-Port endlich erscheinen

Metroid Prime 4 ist eins der Spiele für die Nintendo Switch, die schon so lange angekündigt sind, dass sich die Frage breit macht, ob es überhaupt noch erscheinen wird. Mindestens genauso lange ist auch eine Portierung der Metroid Prime Trilogy für Nintendos Hybriden im Gespräch. Jetzt gibt es wieder neue Hinweise, dass der Release der Trilogie kurz bevorsteht.

Metroid Prime Trilogy für Switch zum Jubiläum geplant?

In einem neuen Podcast hat Nate The Hate über das gesamte Jahr 2022 gesprochen und was uns auf der Switch erwarten wird. Um die 25:45 Marke reden sie über die Metroid Prime Trilogy:

Ihnen nach erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass Nintendo ein großes Jahr für die Nintendo Switch plant. Neben Breath of the Wild 2 spekulieren sie über ein neues 3D-Mario und eben die „Metroid Prime Trilogy“. Bereits seit mehreren Jahren ist die Trilogie im Gespräch und soll immer wieder kurz vor der Veröffentlichung stehen. Zuletzt kamen in der Richtung wieder Gerüchte seitens der bekannten Nintendo-Insiderin Emily Rogers auf Twitter auf.

Passend zum Jubiläum: Die Metroid Prime-Reihe feiert dieses Jahr am 18. November 2022 das 20-jährige Bestehen. Es wäre also durchaus möglich, dass Nintendo für diesen Anlass ein eigenes Spiel plant. Aber so wirklich sicher können wir uns da nicht sein. Während Mario zum 35. Geburtstag eine Collection bekommen hat, war das bei Zelda im letzten Jahr beim gleichen Jubiläum nicht der Fall. Es bleibt also abzuwarten in welcher Form Nintendo das Jubiläum anerkennen wird.

Das ist die Trilogie: „Metroid Prime Trilogy“ ist bereits ein Paket gewesen, das Nintendo das erste Mal zu Wii-Zeiten zusammengestellt hat. Darin waren Ports der beiden Gamecube-Teile mit Bewegungssteuerung sowie eine Neuveröffentlichung von Metroid Prime 3: Corruption enthalten. Auf der Switch werden wahrscheinlich dann alle drei Spiele mit optionaler Bewegungssteuerung angeboten.

Wer ist NateTheHate? Der YouTuber ist durchaus vertrauenswürdig, wenn es um Neuigkeiten rund um Nintendo geht. Im letzten Jahr konnte er auf sich aufmerksam machen, da er korrekt vorhergesagt hatte, dass N64 ein Teil einer Erweiterung von Nintendo Switch Online sein wird. Zuletzt hat er sich über die nächste Generation der Nintendo Switch geäußert. Auch wenn viele seiner Videos eher als Spekulation wirken, scheint er zumindest einen guten Einblick von dem zu haben, was am Ende Wirklichkeit wird.

Falls ihr bereits jetzt in ein Metroid-Abenteuer euch stürzen wollt, dann gibt es auf der Nintendo Switch Metroid Dread. Wie gut das Action-Adventure ausgefallen ist, stellen wir in unserem Test fest:

