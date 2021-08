Mass Effect Legendary Edition: Verkaufszahlen liegen über den Erwartungen

Die Finanzabteilung von Electronic Arts schreibt offensichtlich schwarze Zahlen in puncto Mass Effect Legendary Edition. Laut EA liefen die Verkäufe des Bundles sogar besser, als sie es erwartet hatten. Die Erwartungen wurden doch tatsächlich übertroffen.

Der CEO von EA, Andrew Wilson, spricht während der aktuellen Telefonkonferenz mit Analysten, Presse und den Investoren über die Quartalsergebnisse:

„Der Launch von Mass Effect Legendary Edition – das Remaster der ersten drei Mass Effect-Spiele – entfachte die Leidenschaft der Fans auf der ganzen Welt neu. Die Verkaufsleistung liegt weit über unseren Erwartungen.“

Mass Effect: Körperkissen von Garrus und Tali sind teilweise schon ausverkauft

Wie oft hat sich die Mass Effect Legendary Edition verkauft?

Wie hoch die genauen Verkaufszahlen der „Mass Effect Legendary Edition“ aussehen, hat Wilson nicht verraten. Diese Zahl ist bis heute nicht bekannt.

Es gibt jedoch einige relevante Daten. So wurde die Remastered-Version auf Steam von so vielen gleichzeitigen Spieler*innen gezockt wie noch nie zuvor. Der Allzeit-Peak gleichzeitiger Spieler*innen liegt nun bei 59.817. Dazu kommen die Verkäufe via Origin, Xbox und PlayStation.

Bis zum Jahre 2017 hat sich die „Mass Effect“-Trilogie jedenfalls rund 14 Millionen Mal verkauft, während Mass Effect: Andromeda bis zu diesem Zeitpunkt auf 2,5 Millionen Exemplare kam. Womöglich wird EA in der Zukunft eine zusammenfassende Zahl nennen, wenn der Hype um ME:LE abflacht. Das bleibt vorerst abzuwarten.

Viele Fans haben zugeschlagen. Doch der Fokus von EA liegt weitestgehend weiterhin auf Multiplayer-Live-Service und Sport- wie Mobile-Spiele. Hier konnten sie den größten Umsatz generieren, weshalb der Fokus weiter ausgebaut wird. Zugpferde sind FIFA Ultimate Team, Apex Legends und diverse Mobile-Spiele.

Insgesamt konnten sie in FY22/Q1 ganze 1,55 Milliarden US-Dollar umsetzen, das sind 6,3 Prozent mehr als im letzten Jahr.

Wissenswert: Schon gewusst, dass das Dead Space-Remake laut EA das Spiel darstellt, das am häufigsten seitens der Community hinterfragt wurde? „Dead Space“ besetzt den ersten Platz, gleich hinter dem Skate-Franchise.

Das Remake des Spiels wurde kürzlich hochoffiziell enthüllt. Hier seht ihr den Trailer und lest alle wichtigen Infos vorab:

Dead Space: Remake offiziell angekündigt, hier ist der 1. Teaser-Trailer